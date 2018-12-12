Климент Колесников: Мог проплыть лучше, если бы не врезался в дорожку

Климент Колесников, который на стометровке на спине завоевал свою первую личную медаль на взрослых чемпионатах мира, рассказал журналистам, что рассчитывал проплыть быстрее, чем на "бронзу".

"Врезался в дорожку, к сожалению. Эта мысль давит. Здесь, в Китае, немного неудобный бассейн для спинистов - он закругленный. Не один я могу сказать про этот недостаток. Может, не хватило концентрации на этом моменте. Не проконтролировал ситуацию. Может, не хватило тренировок именно в этом бассейне, чтобы привыкнуть, приспособиться. Но не хочется оправдываться. Хочется продолжить работать, чтобы показать, что я могу намного больше, чем сейчас. Все равно это первая взрослая медаль с ЧМ в индивидуальном заплыве. А эмоций особых нет…", - поделился он.

Спортсмен добавил, что хотел бы, чтобы она была другого достоинства: "Рассчитывал на лучшее место. По ощущениям мог показать более высокий результат".