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12.12.2018 14:45
Рубрика: Спорт

Колесников выиграл "бронзу" на ЧМ по плаванию

Текст: Анна Козина (Ханчжоу )
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Колесников финишировал третьим с результатом 49,40 секунды. Победу одержал американец Райан Мерфи (49,23). Китаец  Сюй Цзяюй стал вторым (49,26).

Колесников, которому всего 18 лет, является трехкратным чемпионом Европы, шестикратным чемпионом III летних юношеских Олимпийских игр. Он также рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине на длинной воде (24,00). А вот его мировое достижение на стометровке на короткой воде недавно побил Сюй Цзяюй, показав на этапе Кубка мира в Токио время 48,48 (против 48,90 у Климента).

Для Колесникова, который закончил в этом году плавать по юниорам, это первая личная медаль взрослого чемпионата мира. Вчера он также взял "серебро" в составе эстафеты в 4х100 м вольным стилем.

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