Новости

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:49
"Тоттенхэм" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:26
"Ливерпуль" обыграл "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов 01:09
В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину 00:54
Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза" 00:35
Военные вступили в перестрелку с напавшим на людей в Страсбурге 00:32
Цена европейского газа для Украины установила рекорд 00:02
Два человека ранены и один убит в перестрелке в Страсбурге 11.12.2018
ФАС подтвердила факт следственных действий МВД и ФСБ в московском офисе 11.12.2018
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве 11.12.2018
Космонавты пробудут за бортом МКС около шести часов 11.12.2018
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать 11.12.2018
Романтическая история любви веронской пары в украшениях Magerit 11.12.2018
В Китае задержан бывший канадский дипломат 11.12.2018
"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву" 11.12.2018
Захарова назвала призывом к терроризму слова Мосийчука о Крымском мосте 11.12.2018
Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего 11.12.2018
Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань 11.12.2018
МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле 11.12.2018
В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2" 11.12.2018
Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов 11.12.2018
Глава МИД Японии уклонился от ответа на вопросы о мирном договоре с РФ 11.12.2018
В Европе назвали вопиющим решение украинского суда по Вышинскому 11.12.2018
Трамп пригрозил приостановить работу правительства 11.12.2018
Пять человек стали жертвами стрельбы в соборе в Бразилии 11.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
12.12.2018 01:09
Рубрика: Спорт

"Ливерпуль" обыграл "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Текст: Илья Соболев

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ливерпуль" вышли из группы "С" в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский "Наполи", занявший в квартете третье место, сыграет в Лиге Европы.

Фото: РИА Новости
Никола Влашич: В футболе ты можешь быть лучше соперника, но уступить

Именно в группе под литерой "С" к последнему туру группового этапа Лиги чемпионов оказался самый интригующий расклад.

На две путевки в плей-офф претендовали три команды, причем мимо 1/8 финала турнира мог пролететь прошлогодний финалист - "Ливерпуль". Чтобы этого не произошло, подопечным Юргена Клоппа нужно было обыграть на своем поле "Наполи".

Англичане задачу, хоть и не без нервов, решили. На 34-й минуте Мохамед Салах ушел от опекунов и с острого угла "проткнул" голкипера гостей Давида Оспину - 1:0.

Трудно поверить, но больше голов зрители на "Энфилде" так и не увидели. Хотя "Ливерпуль" создал уйму голевых и полуголевых моментов. За расточительность хозяева едва не понесли суровое наказание.

В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста

Уже в добавленное время форвард "Наполи" Аркадиуш Милик непостижимым образом укротил мяч в чужой штрафной, но в близком бою не смог пробить вратаря "Ливерпуля" Алиссона. А ведь ничья выводила бы в плей-офф именно итальянцев.

Но англичане выстояли и вышли из группы. Правда, со второго места. Первое досталось "ПСЖ", который довольно легко в гостях справился с сербской "Црвеной Звездой" - 4:1.

Спорт Футбол Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ