"Ливерпуль" обыграл "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ливерпуль" вышли из группы "С" в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский "Наполи", занявший в квартете третье место, сыграет в Лиге Европы.

Именно в группе под литерой "С" к последнему туру группового этапа Лиги чемпионов оказался самый интригующий расклад.

На две путевки в плей-офф претендовали три команды, причем мимо 1/8 финала турнира мог пролететь прошлогодний финалист - "Ливерпуль". Чтобы этого не произошло, подопечным Юргена Клоппа нужно было обыграть на своем поле "Наполи".

Англичане задачу, хоть и не без нервов, решили. На 34-й минуте Мохамед Салах ушел от опекунов и с острого угла "проткнул" голкипера гостей Давида Оспину - 1:0.

Трудно поверить, но больше голов зрители на "Энфилде" так и не увидели. Хотя "Ливерпуль" создал уйму голевых и полуголевых моментов. За расточительность хозяева едва не понесли суровое наказание.

Уже в добавленное время форвард "Наполи" Аркадиуш Милик непостижимым образом укротил мяч в чужой штрафной, но в близком бою не смог пробить вратаря "Ливерпуля" Алиссона. А ведь ничья выводила бы в плей-офф именно итальянцев.

Но англичане выстояли и вышли из группы. Правда, со второго места. Первое досталось "ПСЖ", который довольно легко в гостях справился с сербской "Црвеной Звездой" - 4:1.