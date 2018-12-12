ЛНР передала Киеву 42 заключенных

Луганская народная республика передала Украине 42 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе, для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко.

"Сегодня в рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом. На подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 42 человека", - написала она в Facebook. По ее словам, эти лица сами захотели изменить место заключения. По данным Геращенко, на сегодняшний день с такой просьбой обратились около 1000 человек и членов их семей.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева отметила, что "это односторонний шаг со стороны правительства ЛНР, который не имеет никакого отношения к минским соглашениям и носит исключительно гуманитарный аспект". Решение о переводе заключенных в украинские тюрьмы, по ее словам, связано с тем, что их не могут посещать родственники из-за отсутствия транспортного сообщения между ЛНР и Украиной, экономической блокадой, а также возможными проблемами, которые могут возникнуть со стороны СБУ.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова со своей стороны отметила, что Украина готова принять всех своих граждан без каких-либо исключений для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории.