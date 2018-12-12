Сегодня исполняется 25 лет российской Конституции. Накануне этой даты председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала "Российской газете", что для страны значит Основной Закон, как будут строиться отношения центра и регионов и чем бюджет на 2019-2021 годы отличается от прежних.

Четверть века с Основным законом

Валентина Ивановна, мы с вами беседуем в канун 25-летия Конституции России, юбилея Федерального Собрания. Как вам в 1993 году виделась Россия в XXI веке? Четверть века - немалый срок в истории любого государства, на такую перспективу сложно загадывать. Например, при Хрущеве советским людям обещали, что через 20 лет они будут жить при коммунизме. Вышло иначе. Что, на ваш взгляд, удалось сделать с новой Конституцией, что не удалось? К сожалению или к счастью...

Валентина Матвиенко: Здесь надо учитывать контекст: мы помним, какие тяжелые 90-е годы мы пережили, период серьезнейшей трансформации нашей страны. От государственного регулирования к рыночной экономике, от однопартийной системы к многопартийной. И не было четкого плана перемен в стране, все шло стихийно. Люди устали быть на историческом перепутье. Было и неверие, и депрессия, экономика разваливалась, благосостояние серьезно упало. В этом смысле 1993 год стал переломным. В такое непростое время референдум по Конституции стал актом общественного согласия. Тогда был серьезнейший политический кризис, принятие Конституции - с четко обозначенными целями, задачами развития, принципами государственного устройства - успокоило общество.

Кто бы как ни относился к Советскому Союзу, но была ностальгия по великой державе. И все хотели видеть Россию снова сильным, мощным, авторитетным государством, где права и свободы граждан защищены. Где есть верховенство права, где власть подотчетна народу. И в то же время будет обеспечена обороноспособность и национальная безопасность. Хотели, чтобы наша страна была уважаема и авторитетна в мире, чтобы она имела свою независимую внешнюю политику, и так далее. И, конечно же, все при этом хотели, чтобы Россия была социальным государством.

На все эти основные запросы людей Конституция дала четкие и понятные ответы. Прошло 25 лет, сегодня уже можно с большей степенью уверенности говорить, что наш основной документ - Конституция - сделан профессионально, ее статьи и положения работают. Я не вижу каких-либо серьезных оснований для того, чтобы они были в какой-то обозримой перспективе пересмотрены.

Да, безусловно, вносились изменения в Конституцию, - это все-таки живой документ. Но они не затрагивали основополагающие статьи. Конституция, как фундамент, оставалась неизменной и обеспечивала устойчивость здания, каковым является наше государство. Огромным плюсом я считаю то, что в ней был закреплен федеративный характер устройства нашей страны. Это концептуальная вещь, поскольку мы многонациональное, многоконфессиональное государство. Тогда - в 1993-м - это успокоило ситуацию...

Остановило парад суверенитетов?

Валентина Матвиенко: Да, конечно. Если бы не Конституция и не закрепленное в ней федеративное устройство, строго расписанные полномочия государства, субъектов Федерации, их права, их возможности, то парад суверенитетов мог бы обрести серьезный, необратимый характер.

Референдум по Конституции стал актом общественного согласия

В некоторые регионы "Российскую газету" специально не допускали, поскольку она публиковала федеральные законы, которые вступали в противоречия с местными законами.

Валентина Матвиенко: Да, и такое было. И только в начале 2000-х после избрания президентом В.В. Путина по-настоящему началось приведение регионального законодательства в соответствие с Конституцией и федеральными законами. Это был сложный процесс. Но главное - такую серьезную трансформацию страны мы прошли без потрясений, без гражданской войны, без репрессий. Этап приведения законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие с Конституцией мы прошли в диалоге, поиске компромиссов. Это способствовало созданию стабильной ситуации в стране - и общественно-политической, и социальной. Считаю это также большим достижением этого периода.

Не все, конечно, нам удалось за эти 25 лет. С точки зрения истории - это довольно небольшой отрезок времени. Где-то сказывались внешние факторы, где-то мы ошибались. Период становления новой России был непростой, но в целом успешный. И сегодня у нас есть все основания гордиться своей страной.

Совет Федерации - палата регионов, поэтому сенаторов всегда волнуют взаимоотношения федерального центра и субъектов Федерации. Фото: Предоставлено пресс-службой Совета Федерации РФ

Валентина Ивановна, кстати, вы сами при Хрущеве верили, что через 20 лет будет коммунизм? Везде были лозунги, что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме".

Валентина Матвиенко: Человек так устроен, что каждому хочется верить в сказку, в чудо. Даже понимая, что этого не случится. Поэтому были и такие граждане, кто верил, но основная масса людей все-таки относилась к этому лозунгу с большой долей скепсиса. В то время ходило очень много шуток на этот счет, анекдотов. Это тоже характерное качество наших граждан - умение над собой пошутить. Чувство юмора - это вообще признак ума людей.

Россия - социальное государство

Валентина Ивановна, недавно в Совете Федерации прозвучало предложение снова сделать День Конституции выходным. Как вы к этому относитесь?

Валентина Матвиенко: Главное, что День Конституции - это государственный праздник. Надо прививать уважение к Основному Закону с тем, чтобы люди знали и свои права, и свои обязанности. Безусловно, Конституцию нужно изучать в школе и в вузах. Уважение к Конституции зависит прежде всего от того, как действуют власти, как исполняют Конституцию и законы.

Выходной или невыходной день - это ничего не добавит и не убавит. Были периоды, когда день принятия нашей Конституции - до 2005 года - был выходным, но сейчас нет запроса общества на это. Я бы не стала сейчас однозначно высказываться ни в одну, ни в другую сторону. Если наступит время, когда общество это востребует, может быть, вернемся к этой теме. Пока в этом необходимости не вижу.

Чиновникам должна быть хорошо известна 7-я статья Конституции, где говорится о социальном характере нашего государства. Тем не менее в СМИ попадают "крылатые фразы" некоторых из них - они вдруг начинают говорить, как людям питаться "макарошками", как рожать и о ком заботиться. В советские времена это называлось "комчванство". Это кадровая или моральная проблема?

Валентина Матвиенко: Прежде всего, хочу успокоить наших граждан, в нашей Конституции прописано - Россия - это социальное государство. Я уверена, что никогда, ни на каком этапе жизни страны эта основополагающая статья Конституции не будет изменена. Если государство не может защищать своих граждан - это не государство.

Кроме того, мне вообще слово "чиновники" не нравится. Я предпочитаю слово "государственный служащий". Уже само это словосочетание напоминает нам, что речь идет не просто о работе, а о служении. Если ты идешь во власть, то ты должен служить людям. Это должно быть нормой для каждого государственного служащего, который приходит не важно, на какой уровень власти.

Я много лет работаю в государственном управлении и хочу искренне сказать, что абсолютное большинство государственных служащих - люди добропорядочные, моральные, нравственные, добросовестно выполняющие свои обязанности. К сожалению, попадаются и другие. Но это даже не столько вопрос профессиональных, деловых, сколько нравственных, моральных качеств. Считаю: независимо от того, где человек работает, какой пост занимает, если он способен позволить себе такого рода неуважительное, оскорбительное отношение к гражданам, к тому или иному человеку, он не может работать с людьми. Он не имеет на это морального права.

Мы благодарны журналистам за то, что они показывают таких людей. Это хорошая наука для всех. При подборе кадров на все уровни власти нужно на это обращать внимание. Есть современные методы тестирования, есть новые подходы, есть менеджеры по персоналу. Людей с сомнительными моральными качествами нельзя допускать во власть, потому что одним только таким пренебрежительным высказыванием они дискредитируют власть в целом.

Но бывает перебор и со стороны журналистов, когда они подхватывают и тиражируют явные оговорки. Я, например, как-то, говоря о студенческих общежитиях, сказала: хорошо бы создать условия, чтобы молодые люди могли купить себе пусть маленькую студию. Имела в виду льготные кредиты, другие меры поддержки для приобретения ими жилья. И оговорилась в количестве квадратных метров. Я подверглась жесточайшей критики, и правильно. Хотя я 8 лет была губернатором и, поверьте, прекрасно знаю жилищный вопрос, условия жизни людей, какие у нас площади квартир, особенно в старом фонде. И тут просто сорвалось с языка, оговорилась. А вы, журналисты, умеете раздуть из этого отдельную новость!

Если ты идешь во власть, то ты должен служить людям. Это должно быть нормой для каждого государственного служащего

На то и журналисты, чтобы чиновники не дремали.

Валентина Матвиенко: Это очень правильно, конечно же, я поддерживаю это.

Но пренебрежение к людям случается не только на государственной службе. Давайте посмотрим, что у нас в некоторых медицинских учреждениях происходит, когда врач, дававший клятву Гиппократа, может сказать: не дам лекарства, уходи. Или приходит человек за кредитом в банк, ему могут объяснить его возможности, помочь, а могут просто сказать: до свидания - и все. Какую сферу ни возьми, в любой есть люди, у которых нет внутренней культуры. С этим надо в целом бороться.

Баланс прав и ответственности в теории и на практике

Валентина Ивановна, у вас огромный опыт работы и на региональном уровне, и на федеральном, и в законодательной, и в исполнительной власти. Скажите, пожалуйста, в нашем Основном Законе и вообще в нашей законодательной системе достигнут ли оптимальный баланс прав и ответственности различных ветвей власти?

Валентина Матвиенко: В Конституции все базовые вещи четко прописаны. Это касается и полномочий федеральной и региональной исполнительной власти, и законодательной, и судебной. Вот это незыблемая основа государственности, и все мы должны здесь руководствоваться Основным Законом. Я считаю, что в Конституции как раз заложен баланс различных ветвей власти.

Но на практике, к сожалению, бывают перекосы. Люди справедливо высказывают замечания, что у нас, скажем, исполнительная власть обладает большими полномочиями, чем законодательная, что иногда законодательную власть пытаются сделать подчиненной исполнительной. А мы независимые ветви власти, у каждого своя ответственность, свои полномочия. То есть практика применения вот этих норм страдает перекосами, и за этим надо следить.

Далее эти положения могут развиваться. Скажем, что касается полномочий Федерации и субъектов РФ, могут подписываться соглашения, могут часть полномочий передавать на уровень региона, но при этом надо обязательно следить за тем, чтобы это была финансово сбалансированная передача полномочий.

Совет Федерации - палата регионов, и нас больше всего волнуют взаимоотношения федерального центра и регионов. И в этом смысле за последние годы мы прошли эффективный путь в поисках баланса не только в теории, но и на практике. Я имею в виду в первую очередь финансовую сбалансированность бюджетов регионов. Ситуация стабилизировалась, много принято решений на уровне президента, в том числе о реструктуризации бюджетных кредитов, переводе коммерческих кредитов в бюджетные, увеличении финансовой поддержки регионов на выполнение их полномочий.

Но от Советского Союза нам достались большие различия в экономическом, социальном развитии разных субъектов Российской Федерации. И нет такого идеального решения, чтобы все были счастливы. Даже одинаковые по потенциалу регионы развиваются по-разному: одни более быстрыми темпами благодаря эффективности управленческой команды, поиску резервов и т.д. А есть регионы, которые просто сидят и ждут, когда им из федерального бюджета увеличат финансирование, и это - неправильный подход. Я считаю, основная задача - находить и дальше пути для сглаживания значительного различия в экономическом и социальном развитии, потому что это сказывается на уровне жизни людей. Граждане не виноваты, что одни родились в депрессивном регионе, а другие - в экономически развитом. Поэтому Совет Федерации и поднимает тему стандарта благополучия, который должен быть обеспечен на всей территории России. К сожалению, идея пока не всеми принимается.

"Час "Российской газеты" в Совете Федерации - журналисты "РГ" во время беседы с Валентиной Матвиенко.. Фото: Сергей Михеев/РГ

Не настало ли время дать регионам больше полномочий и, может быть, некоторые послабления?

Валентина Матвиенко: Мы помним период, когда был лозунг: берите суверенитета столько, сколько хотите. Тогда мы стояли на грани развала России как государства и скатывались к конфедерации с разными уровнями полномочий. Я сама проработала 8 лет губернатором и хочу сказать, что полномочий у регионов достаточно, их надо эффективно исполнять...

Но иной раз исполнительная власть пытается ответственность отправить в регионы без финансирования, и в итоге регион получает ответственность, но не финансы...

Валентина Матвиенко: И такое имеет место. И конечно же это следует решать правильным распределением доходов государства. Например, в виде закрепления постоянных налоговых и неналоговых источников доходов за регионами, достаточных для выполнения возложенных на них полномочий, а не только выдачи субвенций, когда сегодня дали больше, а завтра меньше.

Учитывая разный уровень развития, все равно крайне сложно найти универсальный ключ для выравнивания бюджетного обеспечения. Мы с министерством финансов и в рамках трехсторонней комиссии пытаемся выработать этот баланс. Скажем, сейчас в бюджете трехлетки будет увеличен процент акцизов на нефтепродукты в пользу бюджетов регионов, будут перераспределены акцизы на алкоголь и т.д. Идет донастройка, дошлифовка, и она будет идти как на пользу в целом государству, так и на пользу регионов.

Чего не хватает регионам? Я считаю, в них сложилось избыточное количество федеральных структур и федеральных чиновников, избыточная система согласования этими структурами отдельных направлений. Вот в этой части регионам надо дать больше свободы для того, чтобы они могли эффективно реализовывать возложенные на них полномочия. Пересмотреть представительство федеральных органов власти во всех субъектах в том виде, в котором они существуют. У некоторых из них штат маленький, зарплаты низкие, ниже, чем у региональных чиновников. В результате у них компетенция есть, но исполнять ее они не могут. Хуже того - нередко передают исполнение своих полномочий создаваемым при них коммерческим структурам. Это путь к коррупции, путь к монополии, дополнительные ограничения для развития бизнеса. Надо убирать избыточные полномочия федеральных органов на местах, убрать дублирование.

И у Совета Федерации, и у Думы достаточно власти

В этом году исполняется 25 лет не только Конституции, но и Федеральному Собранию. Как вы считаете, оптимально ли организована система представительской власти в России? Оптимально ли соотношение полномочий палат - Госдумы и Совфеда?

Валентина Матвиенко: Мы прошли сложный путь становления Федерального Собрания и избирательной системы. Вы помните, сколько раз менялся порядок выборов в Государственную Думу, сколько изменений вносилось в закон о порядке формирования Совета Федерации. Сначала это была выборность, потом губернаторы и председатели заксобраний заседали, потом появился иной порядок формирования представительства регионов. На мой взгляд, тот вариант, который мы имеем сейчас, работает и является оптимальным.

Иногда кто-то говорит: зачем нам двухпалатный парламент? Но это не российское ноу-хау, это мировая практика. Во всех федеративных государствах, и не только, существуют двухпалатные парламенты. Это два столпа, на которых стоит представительная власть и государство. Совет Федерации и Госдума - две самостоятельные палаты. Напомню, именно Совет Федерации выступил инициатором заседания Совета безопасности, который рассмотрел вопросы региональной политики. Совет Федерации участвовал в подготовке новой стратегии регионального развития, плана реализации этой стратегии. Сегодня ни один региональный вопрос не проходит без нашего участия. Если интересы регионов нарушены, то мы это поправляем.

Что касается законотворческого процесса, то Совет Федерации и сенаторы, во-первых, имеют право законодательной инициативы, и мы его активно реализуем. Во-вторых, уже с нулевого чтения мы погружаемся в подготовку того или иного законопроекта, участвуем в его разработке. Далее, между первым и вторым чтением, Совет Федерации, взаимодействуя через профильные комитеты, предлагает свои поправки. Большинство наших предложений Госдумой принимаются.

Иногда наши поправки аргументированно отвергают. Но это нормальный процесс диалога. И у нас было несколько острых ситуаций, когда Совет Федерации отклонял закон. Тогда в рамках согласительной комиссии мы вырабатываем взаимоприемлемые решения вместе с Государственной Думой. Ведь очень важно уметь слушать и слышать друг друга. Учитывать мнение и разных политических фракций, и отдельных депутатов, отдельных регионов, сенаторов. Такой согласительный процесс непрост, но он необходим, чтобы появлялись качественные и содержательные законы без изначально заложенных конфликтов.

Просто последний пример приведу: правительство внесло закон об изменениях в Налоговый кодекс и заодно продвинуло туда отмену права регионов давать льготы по инвестпроектам в субъектах Федерации. По существу правильно. Но закон был прописан так, что регионы, уже подписавшие соглашения с инвесторами, должны были их отменять. Это недопустимо, потому что будут суды, потери экономические, а главное - репутационные. Мы оперативно внесли небольшую, но существенную поправку. Минфин поддержал, Дума поддержала...

И у Совета Федерации, и у Думы достаточно власти. Надо уметь ею распоряжаться и эффективно реализовывать те полномочия и компетенции, которые за нами закреплены.

Бюджет полностью соответствует майскому указу президента

Совет Федерации одобрил закон о бюджете. Учитываются ли в нем задачи и цели, поставленные в майском указе президента? Какие, на ваш взгляд, важные вещи, связанные с защитой интересов регионов в бюджете?

Валентина Матвиенко: Ни один бюджет не может удовлетворить всех. Понятно, что всегда находятся те, кому денег не хватает. Что касается принятого бюджета, то это хороший профессиональный документ. Здесь надо отдать должное финансово-экономическому блоку правительства, он качественно подготовлен. Как правило, бюджеты принимаются дефицитными, чтобы были ресурсы на развитие, на дополнительные расходы. В принципе, это нормально. В данном случае бюджет профицитный. Мы поддержали его концептуально. Нужно учитывать условия, в которых мы находимся: нестабильность в мировой экономике, турбулентность международных отношений. Мы понимали, что те обязательства, которые мы берем, должны быть обязательно исполнены. Да, было уместно чуть-чуть отложить - на всякий случай.

Номер "Российской газеты" от 25 декабря 1993 года. Именно в этот день принятый на референдуме текст Конституции был официально опубликован и вступил в силу. Фото: Архив "РГ"

Бюджет полностью соответствует майскому указу президента и утвержденным 12 национальным проектам. Большие дополнительные средства, которые планируется не только в 2019 году, но и до 2024 года направить на эти очень важные и нужные для наших граждан национальные проекты.

Мы внимательнейшим образом смотрели - бюджет в полной мере соответствует взятым государством перед гражданами социальным обязательствам и гарантирует их исполнение. Не будет уменьшения никаких пособий, будет индексация (включая материнский капитал), будут предусмотрены средства на повышения пенсий и социальных выплат. В этой части можно быть всем спокойными - никаких потрясений точно не будет.

Что еще важно. В первую очередь, нам удалось все-таки добиться увеличения финансовой поддержки регионов. Сейчас, если я не ошибаюсь, последние 19 миллиардов распределяются, то есть до конца года регионы их получат, уже начиная с января следующего года.

Мы добавили 5 нозологий по орфанным заболеваниям, закупки лекарств по которым будут финансироваться из федерального бюджета. Для нас это была принципиальная позиция. То есть на 10 миллиардов мы сняли обязательств с субъектов Федерации, перенесли их на федеральный бюджет. Это не только 10 миллиардов расходов региональных бюджетов, но главное, мы гарантировали всем гражданам, в каком бы регионе они ни проживали, что они точно получат эти лекарства. В том числе это почти 2 тысячи детей, которым требуются очень дорогие лекарства, на миллионы рублей. А мы должны поддерживать этих детей, чтобы они проходили необходимый курс лечения.

Но с принятием бюджета работа не заканчивается. Задача федеральных властей, Федеральной налоговой службы, таможни и других основных налогоплательщиков четко выполнять свои обязательства - наполнять доходами бюджеты разных уровней. Находить новые источники доходов. Ведь не только за расходами надо следить, надо думать, как доходы увеличивать. Мы уже не находимся в такой жесткой привязке к нефтяным и газовым доходам, хотя уровень зависимости от них все равно высокий.

Что касается национальных проектов. Будет построено почти 40 детских больниц. Мы так бились много за это. Потому что если мы не поднимем детское здравоохранение на должный уровень, то рассчитывать на здоровую нацию не приходится. Но это только начало. Мы считаем, что с ростом доходов мы будем и дальше на эти цели - на детское здравоохранение, на поликлиники, на замену оборудования, на лекарства - все, что идет в рамках Десятилетия детства, стараться выделять средства. Чтобы создать в стране образцово-показательную систему детского здравоохранения.

Оспорить штраф ГИБДД? Нужна удобная система

Недавно на встрече с министром транспорта Евгением Дитрихом вы призвали региональные власти не допускать злоупотреблений при видеофиксации нарушений ПДД. Что нужно для этого сделать?



Валентина Матвиенко: Видеофиксация, безусловно, нужна для борьбы с дорожными правонарушениями, повышения безопасности. Но давайте не забывать - видеоаппаратура - это техника, которая иногда выходит из строя, на нее влияют погодные условия и другие факторы. Такая техника буквально автоматически рассылает штрафы.

А удобного механизма автоматического оспаривания такого штрафа, который, по мнению гражданина, назначен незаконно, - у нас до сих пор нет. Давайте мы все же реально работающую кнопку на сайте ГИБДД, Госуслуг сделаем, какую-то систему… Уже несколько лет такая опция формально есть, но люди продолжают жаловаться - и жалоб много - что им прислали электронную квитанцию, они в ответ заполнили на сайте формы, и все равно дальше надо лично ходить по кабинетам, доказывать, объяснять… В конце концов, махнешь рукой и заплатишь. Но мы же цифровую экономику строим, надо дать действительную, не фиктивную возможность автоматически в электронном виде оспаривать неверно выписанный штраф. Давайте экономить время граждан и соблюдать их права.

Дальше. Все штрафы за нарушение правил дорожного движения сейчас поступают в региональные бюджеты, это постоянный источник доходов. У регионов появилась мотивация этим заниматься. Сейчас они понимают: чем больше злостных нарушителей поймают, тем больше к ним в бюджет поступит денег...

Действующий в Киеве режим - это не национальная украинская власть

Верховная Рада Украины недавно приняла в первом чтении инициативу Петра Порошенко о том, чтобы прописать в Конституции стратегический курс страны на вступление в НАТО и в ЕС. Как вы относитесь к этой инициативе?

Валентина Матвиенко: Действующий в Киеве режим - это не национальная украинская власть. Это власть людей, которых привели "старшие партнеры", поддержавшие государственный переворот. Перед этой властью была поставлена определенная задача - реализовать проект. Цель проекта - сделать все возможное и невозможное, чтобы разрушить, даже не разорвать, а разрушить дотла, до основания дружбу между Россией и Украиной, чтобы это было уже необратимо. Поэтому здесь для них все методы и способы хороши.

Центробанк 10 декабря выпустилв обращение памятную монетуиз недрагоценного металланоминалом 25 рублей "25-летиепринятия Конституции Российской Федерации". Тираж монетысоставит один миллион штук. Фото: Банк России

Зная, насколько была крепкая дружба, родственные связи, общие корни, надо было много труда приложить для того, чтобы основательно испортить наши отношения, посеять вражду и недоверие. Сейчас в Киеве говорят о нас как об агрессорах. Это же аморально!

При поддержке заказчиков этого проекта они пошли уже на самое тяжкое, что можно, - прописать в Конституции свое стремление вступить в НАТО. А народ-то они спросили? Как минимум, в любом цивилизованном государстве на эту тему проводится референдум. Нейтральный статус страны, который был у Украины, принцип невступления ни в какие военно-политические блоки, устраивал ее граждан. А такая Конституция, она точно усугубляет раскол, делит страну на два берега, на наших - не наших. Это огромная - даже не мина, бомба под украинскую государственность. Разве можно такие фундаментальные вещи прописать в Конституции, не спросив собственный народ, не проведя референдум?

Тем временем

Центробанк 10 декабря выпустил в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "25-летие принятия Конституции Российской Федерации". Тираж монеты составит один миллион штук.