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12.12.2018 17:18
Рубрика: Экономика

Минфин почти полностью разместил 5-миллиардный выпуск ОФЗ

Текст: Роман Маркелов

Минфин на втором аукционе 12 декабря почти полностью разместил выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) объемом пять миллиардов рублей, следует из сообщения ведомства.

Фото: предоставлено Пресс-служба Банка "Новый век"
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Четырехлетние ОФЗ с датой погашения 16 ноября 2022 года были размещены в объеме 4,698 миллиарда рублей при спросе, превышающем 14 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,75 процента годовых, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе в среду Минфин неудачно разместил трехлетние ОФЗ. Из предложенных 16,179 миллиарда рублей удалось реализовать только 8,886 миллиарда рублей. Спрос на выпуск при этом превысил 40,5 миллиарда рублей.

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин
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