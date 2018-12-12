Минфин почти полностью разместил 5-миллиардный выпуск ОФЗ

Минфин на втором аукционе 12 декабря почти полностью разместил выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) объемом пять миллиардов рублей, следует из сообщения ведомства.

Четырехлетние ОФЗ с датой погашения 16 ноября 2022 года были размещены в объеме 4,698 миллиарда рублей при спросе, превышающем 14 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 7,75 процента годовых, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе в среду Минфин неудачно разместил трехлетние ОФЗ. Из предложенных 16,179 миллиарда рублей удалось реализовать только 8,886 миллиарда рублей. Спрос на выпуск при этом превысил 40,5 миллиарда рублей.