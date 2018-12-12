МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов

В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что полицейским в приказном порядке запретили посещать выступления групп некоторых музыкальных направлений. В пресс-центре МВД напомнили, что в ряде СМИ были опубликованы сообщения о якобы выпущенной директиве министра внутренних дел, запрещающей полицейским посещать концерты некоторых рок-, рэп- и панк-исполнителей. Под запрет, как сообщалось, попало творчество музыкальных коллективов, в текстах песен которых можно встретить призывы к анархическому поведению и разжигание ненависти к органам власти.

"Подобные указания в территориальные органы полиции руководство МВД не направляло. Информация является недостоверной", - отметили в полицейском ведомстве.

Пресс-центр МВД призвал всех представителей СМИ более ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность полиции.