На все руки: новая модель Rado HyperChrome Diamonds

Вышедшая накануне зимних праздников часовая модель Rado HyperChrome Diamonds составит органичный тандем как с вечерним платьем, так и с деловым костюмом. Отличительные особенности ее дизайна - сочетание черного, белого и золота, а также блеск фирменной керамики Rado, дополненный сиянием 64 бриллиантов. Еще одна особенность дизайна, скрытая от глаз - дымчатое сапфировое стекло, сквозь которое во всех деталях просматривается безупречный швейцарский механизм.

Как и другие модели, созданные на базе керамики Rado, часы практически не ощущаются на руке: с одной стороны, благодаря легкости этого материала, с другой, из-за его способности быстро адаптироваться к температуре кожи. Одним словом, с какой стороны ни смотри - идеальный спутник для праздников и будней.