Надежное оружие: "Корнеты" и "Шилки" заметили на учениях в Иордании

На проходящих в Иордании совместных с Египтом военных учениях "Акаба 4" активно задействованы образцы боевой техники российского производства.

Lastly 9M133 Kornet/AT-14 Spriggan fired from a vehicle platform (unclear which) pic.twitter.com/XO7AqOs3nJ — Oded Berkowitz (@Oded121351) 11 декабря 2018 г.

Например, впервые в полевых условиях были продемонстрированы закупленные в РФ противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, Иорданское Хашимитское Королевство стало одним из крупнейших покупателей этого оружия.

"По данным, появлявшимся в Сети, было получено около двух сотен пусковых установок и две тысячи ракет к ним. Также были замечены зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка". На вооружении сухопутных войск этой страны имеется почти четыре десятка таких боевых машин, они применяются для прикрытия танковых и механизированных соединений. Необходимо отметить, что советские и российские системы противоздушной обороны являются одними из основных средств, задействованных в охране неба эта государства. Иордания приобретала зенитные ракетные системы "Оса" и "Стрела-10", переносные "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла-С", - отмечает военный эксперт.

Что касается учений, то в них с обеих сторон участвуют сухопутные подразделения, ВМС, коммандос, десантники и военно-воздушные силы.