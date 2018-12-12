Отмену роуминга на территории СГ обсудят на заседании Совмина

Отмена роуминга на территории Союзного государства в наступающем году включена в повестку заседания Совета Министров СГ, которое состоится в ближайший четверг, 13 декабря, в Бресте. По итогам заседания, которое пройдет с участием премьер-министра РБ Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба белорусского правительства, предусматривается подписание ряда документов, в том числе межправительственное соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз.

Среди двадцати пяти тем заседания анонсировано также торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы, проект союзной Военной доктрины, прогнозные балансы спроса и предложения продовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2019 год.

Кстати, товарооборот внутри Союзного государства за январь-октябрь составил 29,6 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,7 процента. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на ее долю в январе-октябре пришлось 49,6 процента стоимостного объема внешней торговли товарами, 38,3 процента экспорта, 59,5 процента импорта (в январе-октябре 2017 года доля России во внешней торговле Беларуси со всеми странами мира составляла 51,4 процента, в экспорте - 45,1 процента, импорте - 56,9 процента).

Стороны в Бресте уделят внимание вопросам, касающимся формирования бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии СГ в области науки и техники. Предлагается рассмотреть, как выполняются решения Высшего Госсовета о взаимодействии в сфере машиностроения и АПК, а также участии СГ в финансировании создания музея-усадьбы Достоевского в Брестской области и Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.