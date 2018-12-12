Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей

В столице по подозрению в крупном мошенничестве задержан 32-летний предприниматель. По версии следствия, он обманул известного хоккеиста Евгения Артюхина на 16 миллионов рублей, передает агентство "Москва".

Потерпевший написал заявление на своего знакомого бизнесмена 6 декабря. Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул. Деньги якобы должны были пойти на развитие совместного бизнеса, но в итоге просто пропали.

Оперативники угрозыска нашли подозреваемого в районе Измайловского парка. Коммерсант во всем признался, против него возбудили уголовное дело.