Видео: В моторном отсеке иномарки полицейские обнаружили героин

Оперативники столичной наркополиции при силовой поддержке отряда особого назначения "Гром" на спецтрассе задержали троих приезжих из ближнего зарубежья. Их заподозрили в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сообщил начальник пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при содействии сотрудников ГАИ на Беловежской улице задержали троих мужчин в возрасте от 31 до 43 лет. При досмотре их автомобиля Audi моторном отсеке были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что в свертках был героин весом более 4 килограммов, - рассказал Титов, добавив, что уже установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем закладок в столичном регионе.

Отряд "Гром" был привлечен к задержанию, так как оперативники опасались, что наркодельцы могут оказать вооруженное сопротивление. Ведь они, потеряв смертельный груз, по сути, лишились нескольких миллионов рублей.

Вся криминальная троица арестована. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК, в частности, по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков". Подозреваемым грозит лет 20 провести за решеткой. Или пожизненное заключение.

