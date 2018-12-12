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12.12.2018,  
11:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Атомные подлодки Тихоокеанского флота вооружат "Калибрами"

Фото: Alex omen/wikimedia.org Фото: Alex omen/wikimedia.org
Фото: Alex omen/wikimedia.org

Атомные подводные лодки Тихоокеанского флота проекта 949А в ходе модернизации вооружат новым высокоточным оружием. Их адаптируют под комплекс крылатых ракет "Калибр". А сейчас на подлодках стоят крылатые противокорабельные ракеты "Гранит" и "Оникс".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Кстати, Тихоокеанский флот по итогам 2018 года стал лучшим в Военно-морском флоте Российской Федерации.

Кроме атомных ракетных крейсеров проекта 949А, "Калибры" получит и противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Сказал адмирал Сергей Авакянц и о том, что на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре построят четыре малых ракетных корабля проекта 22800. Они тоже будут нести крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". С "Калибрами" в Петербурге строят и дизель-электрические подводные лодки, которые также ждут на Тихоокеанском флоте. Первую из шести субмарин военные моряки планируют получить уже в следующем году.

949А - атомные подводные лодки проекта "Антей". В строю с 1986 года. Подводное водоизмещение - 24 тысячи тонн. Длина - 154 метра, ширина - 18,2. автономность плавания - 120 суток. Экипаж - 130 человек. Несет минно-торпедное вооружение, ракетные комплексы "Оникс" и "Гранит".

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