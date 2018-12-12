Новости

Ученые обнаружили серьезную опасность употребления мяса и печени 05:31
СМИ: Пхеньян извинился перед Вьетнамом за убийство брата Ким Чен Ына 05:04
Британский парламент устроит экстренные дебаты 05:00
В Приморье перед Новым годом усилили охрану "Земли леопарда" 04:41
Устроивший стрельбу в Страсбурге скрылся на такси 04:39
Кононенко и Прокопьев провели за бортом МКС 7 часов 45 минут 03:50
Кошка месяц дожидалась владельцев у сгоревшего дома в Калифорнии 03:44
Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области 03:00
"Жемчужная река" продавала туры в Китай с билетом в один конец 02:54
Десять туристов пострадали в ДТП с участием автобуса под Псковом 02:31
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех 01:49
"Тоттенхэм" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:26
"Ливерпуль" обыграл "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов 01:09
В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину 00:54
Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза" 00:35
Военные вступили в перестрелку с напавшим на людей в Страсбурге 00:32
Цена европейского газа для Украины установила рекорд 00:02
Два человека ранены и один убит в перестрелке в Страсбурге 11.12.2018
ФАС подтвердила факт следственных действий МВД и ФСБ в московском офисе 11.12.2018
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве 11.12.2018
Космонавты пробудут за бортом МКС около шести часов 11.12.2018
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать 11.12.2018
Романтическая история любви веронской пары в украшениях Magerit 11.12.2018
В Китае задержан бывший канадский дипломат 11.12.2018
"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву" 11.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
12.12.2018 04:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье перед Новым годом усилили охрану "Земли леопарда"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

На усиленный режим охраны леса в преддверии Нового года перешли государственные инспекторы национального парка "Земли леопарда", сообщила "РГ" специалист учреждения по связям с общественностью Мария Окулова.

В праздники, как правило, растет активность браконьеров. Чаще вырубают хвойные деревья, охотятся на копытных, которые являются основой кормовой базы редких кошек - дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Фото: depositphotos.com
Уникальные животные не защищены от браконьеров

Усиленный режим охраны на территории нацпарка предполагает увеличение количества автомобильных и пеших рейдов инспекторов, нередко - при содействии органов правопорядка или коллег из других учреждений.

- Мы призываем не омрачать наступление Нового года уголовным делом за охоту либо штрафом за незаконную вырубку хвойных деревьев. Век срубленной елочки недолог, а урон природе наносится при этом немалый, - подчеркнул заместитель директора по охране ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Евгений Стома.

Усиление охраны необходимо еще и потому, что до сих пор на юге Приморья, где располагается нацпарк "Земля леопарда", нет снега. Поэтому сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Специалисты не исключают, что во время патрулирования инспекторы парка также будут вынуждены бороться с огнем.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Устроивший стрельбу в Страсбурге скрылся на такси
"Жемчужная река" продавала туры в Китай с билетом в один конец
Кононенко и Прокопьев провели за бортом МКС 7 часов 45 минут
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В Китае задержан бывший канадский дипломат