В Приморье перед Новым годом усилили охрану "Земли леопарда"

На усиленный режим охраны леса в преддверии Нового года перешли государственные инспекторы национального парка "Земли леопарда", сообщила "РГ" специалист учреждения по связям с общественностью Мария Окулова.

В праздники, как правило, растет активность браконьеров. Чаще вырубают хвойные деревья, охотятся на копытных, которые являются основой кормовой базы редких кошек - дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Усиленный режим охраны на территории нацпарка предполагает увеличение количества автомобильных и пеших рейдов инспекторов, нередко - при содействии органов правопорядка или коллег из других учреждений.

- Мы призываем не омрачать наступление Нового года уголовным делом за охоту либо штрафом за незаконную вырубку хвойных деревьев. Век срубленной елочки недолог, а урон природе наносится при этом немалый, - подчеркнул заместитель директора по охране ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Евгений Стома.

Усиление охраны необходимо еще и потому, что до сих пор на юге Приморья, где располагается нацпарк "Земля леопарда", нет снега. Поэтому сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Специалисты не исключают, что во время патрулирования инспекторы парка также будут вынуждены бороться с огнем.