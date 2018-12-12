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12.12.2018,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

ВКС России получили сотый сверхманевренный истребитель Су-35С

Воздушно-космические силы Российской Федерации приняли от производителей новый истребитель Су-35С. Он стал сотым в партии самолетов 2018 года, выпущенной для Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Самолет произвели в Комсомольске-на-Амуре. По словам директора авиационного завода имени Ю.А. Гагарина Александра Пекарша, Су-35С - это самолет с отличной боевой эффективностью. Он стал своеобразным переходным звеном между легендарными истребителями Су-27 и перспективным Су-57.

Александр Пекарш отметил, что за время выпуска партии пройден огромный путь, проведены все государственные испытания, машины запущены в серийное производство.

Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++. Однако, как отмечают эксперты, по своим качествам он соответствует характеристикам истребителя пятого поколения. На нем установлен новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы. Су-35С обладают и двигателями с плазменной системой зажигания, которые имеют увеличенную мощность и управляемый вектор тяги.

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