Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину

В городе Петровск Саратовской области начали проверку по факту смертельного ДТП. Авария произошла рано утром. Пресс-служба ГУ МЧС по региону распространила сообщение о том, что предполагаемым виновником оказался "сотрудник взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Петровскому району".

- Находясь в очередном отпуске, совершил наезд на пешехода-женщину 1966 года рождения, в результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, - отмечается в сообщении.

По данным полиции, за руль сотрудник правоохранительных органов сел нетрезвым. Однако все обстоятельства будут выяснять в рамках служебной проверки. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов внутренних дел и накажут "в соответствии с законодательством". Непосредственных руководителей сотрудника ППС в таком случае привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.