Promobot соберет подписку на "Российскую газету" в пермском университете

Подпишись на газету… у робота.

13 декабря в холле первого корпуса Пермского государственного национального исследовательского университета с 11 утра до трех часов дня пройдет необычная акция, организованная редакцией филиала "Российской газеты" в Перми.

Суть ее в том, что рассказывать об изданиях "Российской газеты" будут не только сотрудники редакции, журналисты и редактора, но и всемирно известный Promobot. Он же примет у всех желающих подписку на газеты и журналы, выпускаемые самой главной газетой страны.

На акцию из Москвы приедет заместитель генерального директора ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Андрей Евгеньевич Першин. Он проведет творческую встречу со студентами, которым интересно послушать о развитии СМИ в России.

Пермский филиал "Российской газеты" приглашает на акцию всех желающих пермяков, а также студентов и преподавателей вузов краевой столицы.