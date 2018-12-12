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12.12.2018 12:42
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Инвестиции - в Новосибирск: бизнес зарабатывает, город развивается

"Новосибирск открыт для бизнеса и совместных инвестиционных проектов", - подчеркнул мэр Анатолий Локоть на пятом экономическом форуме "Инвестиции в Новосибирск". На площадке симпозиума город предложил частным инвесторам конкретные участки и объекты для развития бизнеса - от социальной инфраструктуры до застроенных территорий.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как подчеркнул заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко, инвестиционная практика в Новосибирске развивается в двух направлениях: инвестиционные договоры и концессионные соглашения. У муниципалитета есть опыт применения этих форматов в сферах здравоохранения, культуры, спорта, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуре.

На данный момент на контроле мэрии пять инвестиционных договоров и 16 концессионных соглашений: это более двух миллиардов рублей привлеченных частных инвестиций.

В числе реализованных проектов: баня "Сандуны" (250 млн рублей, объект введен в эксплуатацию), колесо обозрения на Михайловской набережной (129 млн рублей, срок ввода - август 2019 года), частный детский сад "Жарки" на ул. Танковой (10 детей в год принимают по муниципальным тарифам).

В разработке - два проекта, по ним в ближайшее время будут объявлены конкурсы: объект на ул. Котовского, 20 - первый этаж и подвальное помещение в жилом доме (центр восточных единоборств) и бани на ул. Клубной, 37 и ул. Переездной, 63 (две бани - в одном лоте).

По словам Максима Леоненко, муниципалитет готов предложить предпринимателям целый ряд объектов, по которым могут быть заключены концессионные соглашения и инвестиционные договоры: здание школы в Калининском районе на ул. Новоуральской площадью 2200 кв. м (земельный участок - 7600 кв. м), МУП "Столовая" дома отдыха "Мочище" площадью 2400 кв. м (земельный участок - 4700 кв. м), здание недостроенной бани в Затоне на ул. Полярной (площадь участка 1370 кв. м), здание музыкальной школы на ул. Приморской, 15 площадью 422 кв. м (1500 кв. м земли).

Также город готов отдать в концессию несколько зданий детских садов: они требуют капремонта. В небольших по площади помещениях могут разместиться несколько групп для дошколят, поэтому рассматривается возможность создания на их базе частных детсадов. Кстати, объекты социальной направленности при любых условиях концессии остаются в муниципальной собственности. Возможно, этими объектами заинтересуются предприниматели для реализации платных проектов в сфере образования. В их числе - нежилое помещение детского сада на ул. Авиастроителей, 13а площадью 600 кв. м, здания детсадов на ул. Народной, 31 и 33.

Как напомнила заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Дара Разживина, в Новосибирске реализуются несколько концессионных соглашений, связанных с развитием спортивной инфраструктуры города. Например, строится бассейн "Фламинго" в Кировском районе с привлечением трех источников бюджета, в том числе частных инвестиций.

По словам эксперта, один из самых крупных объектов, который может заинтересовать бизнес и ждет своих инвесторов, - концертный комплекс им. Маяковского. Это здание с участием частого капитала может стать одним из главных концертных залов Новосибирска на 1000 посадочных мест. В числе объектов, которые также могут быть реконструированы в интересах города и бизнеса: библиотека им. Шолохова (ул. Мусы Джалиля, 5), детский дом культуры им. Калинина (ул. Театральная, 1), кинотеатр "Маяк" (ул. Русская), стадион "Красное знамя" (ул. Тимирязева, 5), спорткомплекс "Электрон" и другие.

Это лишь часть проектов, в которых могут поучаствовать инвесторы на взаимовыгодных условиях.

"Возможно, кто-то захочет реализовать свой проект. Мы готовы рассмотреть совместно с профильными департаментами мэрии любые инициативы и предложения и решить, готовы ли мы вовлечь муниципальное имущество в тот или иной проект. Наша задача - найти точки соприкосновения", - резюмировал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Леоненко.

Вся необходимая информация размещена на Инвестиционном портале города Новосибирска: инвестируйвновосибирск.рф. Вопросы, связанные с инвестициями, готовы обсудить в мэрии Новосибирска - управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии находится по адресу: Красный проспект, 50 (кабинет 105).

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска

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