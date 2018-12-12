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12.12.2018 14:00
Проект: В регионах

"Ростелеком" обеспечил максимально быстрым интернетом турнир геймеров

"Ростелеком" в Новосибирске поддержал региональный этап всероссийского чемпионата MGA Uni Cup по Counter-Strike (CS:GO). Оператор цифровых услуг и сервисов впервые предоставил участникам доступ в интернет со скоростью 250 Мбит/с.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В отборочных матчах турнира приняли участие 32 команды из Томска, Иркутска, Омска, Барнаула, Новосибирска и других городов.

Финал регионального этапа по CS:GO прошел в Новосибирске 9 декабря. Победителем стала сборная команда Сибири LANkLAN. Чемпионы финальных состязаний получили право на участие во всероссийских соревнованиях и возможность побороться за один миллион рублей.

"Предоставляя техническую поддержку геймерам, мы даем шанс нашим сибирским ребятам показать себя на федеральном и международном уровне, ведь киберспортивные чемпионаты уже стали одними из самых ожидаемых событий в мировой индустрии спорта и развлечений", - отмечает директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Юрий Куприянов.

Региональный этап MGA Uni Cup в Новосибирске объединил в себе не только матчи по CS:GO, но и конкурс косплея, развлекательные VR-зоны, личные зачеты в консольных играх и тематические фотозоны.

"Ростелеком" на протяжении четырех лет поддерживает наши мероприятия. Проведение киберспортивных соревнований требует особенного внимания к техническим деталям: очень важно поддерживать стабильное соединение для безукоризненного проведения матча. Кроме того, гости активно рассказывают о происходящем своим подписчикам в режиме онлайн, а для этого нужен бесперебойный Wi-Fi", - поясняет организатор мероприятия, руководитель event-агентства SFG.Cybersport Роман Кунцевич.

На всероссийском чемпионате по CS:GO встретятся команды из возьми регионов страны. Гранд-финал состоится в марте 2019 года в Москве.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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