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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сибирских золотодобытчиков обвинили в ущербе на полмиллиарда рублей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добычи золота и древесины на территории заказников. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, ущерб от деятельности "черных старателей" составил свыше полмиллиарда рублей.

В ходе предварительного расследования в полиции установили, что одно из промышленных предприятий добывало россыпное золото на территории Маслянинского и Тогучинского районов Новосибирской области. При этом презренный металл добытчики искали в том числе на территории природного заказника, где любая добыча полезных ископаемых запрещена законом. Чтобы докопаться до золота, рабочие вырубили деревья на значительном участке земли и произвели снятие почвы.

Фото: Комитет Ивановской области по охране объектов культурного наследия
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- На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области установлено, что в 2014-2015 годах фигуранты организовали на территории заказника незаконную вырубку более 3,7 тысячи кубометров лесных насаждений, часть из которых была реализована, что повлекло причинение ущерба в размере 97,8 миллиона рублей, - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, предприятие незаконно добыло 199 килограммов золота, позже оно было продано за 274 миллиона рублей. А вот ущерб от уничтожении почв на территории заказника оценен в 139 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила больше 510 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

На имущество обвиняемых, оцененное в 75 миллионов рублей, наложен арест. Кроме того, арестована и уже реализованная компанией партия золота. Руководители предприятия обвиняются в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, незаконной рубке леса, незаконном обороте драгметаллов, в растрате, а также в "отмывании" имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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