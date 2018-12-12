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12.12.2018 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В хакасском Черногорске ввели режим ЧС из-за нехватки угля

Текст: Надежда Столярчук

Режим ЧС введен в городе угольщиков Черногорске, причина - нехватка угля сразу на трех котельных этого населенного пункта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ, это котельная №7 и две котельных ООО "Теплоэнергоресурс". Отсутствие топлива на них вынудило снизить параметры городского теплоснабжения до предела. Введенный режим ЧС позволит администрации Черногорска получить средства для закупки угля из резервного фонда республики.

Фото: depositphotos.com
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Отметим, что это не первое ЧП в сфере ЖКХ региона. Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ РХ, за последние дни произошли сразу несколько сбоев на объектах жилищно-коммунального хозяйства практически по всей Хакасии. Так, в селе Бородино Боградского раойна и поселке Коммунар Ширинского района случились аварии на теплосетях, а в поселке Изыхские Копи Алтайского района перемерзла труба подачи холодной воды на водозаборе.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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