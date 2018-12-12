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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове фигуранта по делу "Зимней вишни" оставили под арестом

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу Григория Терентьева, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", который оспорил решение первой инстанции об аресте. Как сообщает ТАСС из зала суда, апелляция Терентьева была отклонена, он останется под арестом до конца марта следующего года.

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Решение о продлении срока ареста на четыре месяца Центральный районный суд вынес 21 ноября. Экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Кемеровской области обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Изначально его задержали по подозрению в халатности. По данным следствия, Терентьев не запланировал проверку соблюдения мер противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня". Позже ему было предъявлено еще и обвинение в мошенничестве, как считают правоохранители, в текущем и прошлом году он обманным путем похитил выплаченную работодателем денежную компенсацию, которая на самом деле ему не полагалась.

Помимо Григория Терентьева решение о своем аресте обжаловала и Надежда Судденок, бывшая гендиректор компании-арендатора площадей в торговом комплексе.

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