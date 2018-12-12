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12.12.2018 08:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Красноярске началась подготовка к суриковскому фестивалю искусств

С 24 декабря по 24 января в Красноярске пройдет XIII Зимний суриковский фестиваль искусств, посвященный 171-й годовщине со дня рождения великого художника.

- Имя Василия Сурикова - это культурный бренд Красноярска. Тринадцатый год подряд Зимний суриковский фестиваль искусств объединяет талантливых красноярцев, приобщает горожан к творчеству великого художника и пропагандирует классическую культуру, - отмечает  руководитель главного управления культуры Сергей Костюков.

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24 декабря фестиваль откроется концертом Красноярского камерного оркестра. В этом году коллектив представит публике талантливую пианистку, лауреата  в номинации "Mozart Prize" (Премия Моцарта) Альмиру Краймель, выпускницу Красноярского государственного института искусств. Сейчас пианистка работает в консерватории имени Вольфанга Амадея Моцарта в Зальцбурге.

25 декабря в музее-усадьбе Василия Сурикова пройдет музейная культурная акция "Род мой казачий, очень древний". На выставке "Сибирские традиции: мир казачества" гостям покажут бытовой уклад семей казаков. А сразу после этого можно будет поиграть в казачьи игры. Мужчины смогут проявить свою силу в жиме гири на время, а игра в городки будет интересна посетителям всех возрастов.

После казачьих забав можно будет попробовать наваристый кулеш - густую похлебку из пшена, лука, картофеля и мяса.

27 декабря в музее Бориса Ряузова на этнодефиле "Сибирский платок" гостям покажут платки, дизайн которых выполнен по мотивам головных уборов героинь картины "Боярыня Морозова".

В январе для гостей фестиваля пройдут премьеры и уже полюбившиеся проекты.

Фото: Правительство Красноярского края
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С 11 января стартует проект "Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам". Красноярский камерный и духовой оркестры, а также хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" выступят на станциях "Енисей", "Злобино" и "Базаиха".

С 17 января по улицам Красноярска будет ходить экскурсионный суриковский троллейбус. У пассажиров появится возможность узнать о Красноярске времен знаменитого художника.

19 января впервые в рамках фестиваля на сцене Сибирского государственного института искусств имени Д.А. Хворостовского хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" представит музыкальную драму "Ловелас". В основе произведения - роман Федора Достоевского "Бедные люди".

Еще одним творческим подарком для зрителей станут "ожившие" картины Василия Сурикова. Ансамбль танца "Енисейские зори" представит зрителям хореографическую постановку "Суриков. Эксперимент".

Завершится фестиваль в день рождения Василия Сурикова, 24 января, премьерой документально-художественной композиции "Красноярск - город Сурикова".

Культура Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край
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