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12.12.2018 13:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Замерзающему Черногорску выделили два миллиона на покупку угля

Текст: Надежда Столярчук

Два миллиона рублей выделено Черногорску для покупки угля в котельные, где закончилось топливо. Об этом сообщили в правительстве республики Хакасия.

Фото: Владимир Смирнов/ РГ
В костромских городах начались проблемы с отоплением

Напомним, в Черногорске введен режим ЧС из-за нехватки угля сразу на трех котельных, из-за этого часть города в сибирские морозы осталась без отопления. Первые сообщения о перебоях в подаче тепла в дома горожан стали поступать еще 7 декабря.

- Я намерен лично встретиться с ио главы муниципального образования и выяснить причины такого неподобающего отношения к обеспечению нормальной жизнедеятельности населения, - сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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