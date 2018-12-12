Раненных в ДТП с автобусом под Псковом авиацией доставят в Петербург

Пассажиров экскурсионного автобуса, который разбился в Псковской области по дороге в Пушкинские горы, доставят на лечение в Петербург.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, спасательный вертолет Ми-8 сейчас вылетел из Северной столицы.

Планируется, что пострадавших доставят во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова. Это единственное лечебное учреждение города, где имеется вертолетная площадка, позволяющая принимать пациентов, поступающих авиацией.

Напомним, накануне вечером у деревни Коноплюшка Пушкиногорского района Псковской области экскурсионный автобус вылетел в кювет. В салоне находилось 18 человек, включая водителя.

Автобус вез группу туристов из Петербурга на экскурсию в Пушкинские горы. В аварии пострадали девять человек.