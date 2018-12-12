Секретарь Совбеза: Петроглифы Карелии могут попасть в список ЮНЕСКО

Древние наскальные рисунки - петроглифы Онежского озера и Белого моря могут попасть в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Начата подготовка их номинационного досье. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил с министром культуры России Владимиром Мединским.

Встреча прошла в рамках работы государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, председателем которой и является Патрушев.

Кроме того, в республике в рамках подготовки к юбилею продолжается работа по созданию Музея Карельского фронта. Уже разработаны проекты концепции экспозиции, а также утверждены сроки реализации данного проекта.

В музейный комплекс предполагается включить и оборонительные бункеры, которые находятся рядом со зданием штаба Карельского фронта.

Музей планируют открыть 9 мая 2020 года.