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12.12.2018 17:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Архангельске прошло совещание по подготовке к арктическому форуму

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
Заместитель председателя Правительства РФ, глава Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев во время визита в Архангельск оценил ход подготовки Поморья к проведению международного форума "Арктика - территория диалога".
Фото: Павел Кононов Фото: Павел Кононов
Фото: Павел Кононов

Необходимо отметить, что форум состоится в Архангельске в первой декаде апреля следующего года. В начале декабря в Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к главному арктическому съезду страны: на нем было принято решение проверить все на месте, в столице Поморья.

В Архангельске Юрий Трутнев посетил площадки, на которых будут проходить основные мероприятия:

- В процессе подготовки к форуму развиваются город и университет. Приводятся в порядок некоторые здания, аэропорт, - отметил по итогам визита глава Госкомиссии. - То, что форум самим фактом принятия решения о проведении его в Архангельске приносит пользу - это очевидно и важно.

Вместе с тем, по словам Юрия Трутнева, в городе "есть чем заниматься" - и по приведению его в порядок, и по расширению выставочных площадей.

Фото: Вера Костамо/РИА Новости
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Во время визита поднималась также тема реконструкции аварийных зданий, находящихся в собственности федеральных ведомств: регион не имеет права заниматься ими до передачи на баланс города или области. Речь шла, к примеру, о здании цирка в центре Архангельска. Как сообщил корреспонденту "РГ" глава Госкомиссии, эти вопросы представители минкультуры и минобороны РФ обещали решить в течение одной-двух недель. 

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что при подготовке к форуму определены точки приложения сил. В частности, в Архангельске может появиться новый выставочный комплекс из легкосъемных конструкций.

В процессе обсуждения и тема следующего форума. По словам Юрия Трутнева, она может быть связана с международной кооперацией, с объединением усилий арктических государств для обеспечения безопасности, развития и освоения Арктики, сохранения ее экологического равновесия.

На выездном совещании говорилось и о том, что решение о проведении форума в перспективе должно стать конкурентным:

- У нас в России немало территорий, относящихся к Арктике, а в ней сейчас идет бурное развитие, - отметил Юрий Трутнев. - Многие территории хотели бы принять гостей из зарубежных стран, президента России. Мы постараемся сделать прозрачным конкурентный процесс, чтобы определяться, где нам дальше проводить форум.

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