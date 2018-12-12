В Петербурге из больницы выписали школьников, отравившихся в бассейне

В Петербурге все девять школьников, которые накануне были госпитализированы с отравлением, выписаны из больницы и сейчас вернулись к занятиям, сообщает региональный СК.

Подростки чувствуют себя хорошо, на здоровье не жалуются.

Напомним, вчера, 11 декабря, из одной школы Красносельского района были госпитализированы девять подростков 13 и 14 лет. Учащимся стало плохо в школьном бассейне.

По одной из версий, все подростки отравились хлоркой, использовавшейся для дезинфекции помещений. Сейчас проверку всех обстоятельств случившегося ведет региональный СК, также в школе работают санитарные врачи, за ситуацией следят в городском комитете здравоохранения.