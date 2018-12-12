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12.12.2018 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из больницы выписали школьников, отравившихся в бассейне

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге все девять школьников, которые накануне были госпитализированы с отравлением, выписаны из больницы и сейчас вернулись к занятиям, сообщает региональный СК.

Подростки чувствуют себя хорошо, на здоровье не жалуются.

В Петербурге подросток отравился на уроке физкультуры

Напомним, вчера, 11 декабря, из одной школы Красносельского района были госпитализированы девять подростков 13 и 14 лет. Учащимся стало плохо в школьном бассейне.

По одной из версий, все подростки отравились хлоркой, использовавшейся для дезинфекции помещений. Сейчас проверку всех обстоятельств случившегося ведет региональный СК, также в школе работают санитарные врачи, за ситуацией следят в городском комитете здравоохранения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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