Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Псковом

Один человек получил тяжелые травмы в аварии с экскурсионным автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области. Всего в больницы доставлены девять пассажиров, сообщают в правительстве региона со ссылкой на и.о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марину Гаращенко.

В экскурсионном автобусе Mercedes Sprinter находилось 17 пассажиров и водитель. Возле деревни Коноплюшка при резком торможении автобус вылетел в кювет, после чего перевернулся.

Причины, по которым водитель не справился с управлением, выясняются, но в администрации Псковской области уточняют, что на дороге был гололед.

Самые серьезные травмы получил 19-летний пассажир. Он госпитализирован в больницу в городе Остров, это ближайшее медучреждение от места ДТП. Туда же доставлены еще двое пострадавших.

Еще шесть человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в Пушкиногорскую больницу.

В автобусе ехала группа туристов из Петербурга, пунктом назначения были Пушкинские горы — поселок в Псковской области, рядом с которым находится музей-заповедник Александра Пушкина и могила поэта.