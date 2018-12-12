В Краснодаре пациенту удалили 10-сантиметровую опухоль в области шеи

Краснодарские врачи удалили пациенту в области шеи десятисантиметровую опухоль, которая заместила околоушную слюнную железу и практически обездвижила правую сторону лица. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как выяснилось, 48-летний мужчина обратился в больницу скорой помощи Краснодара с жалобой на огромную шишку на шее. Нарост появился еще десять лет назад, но ничем не беспокоил и довольно продолжительное время оставался в неизменном состоянии. Только несколько месяцев назад он стал стремительно увеличиваться и достиг очень больших размеров.

- После проведения необходимых диагностических мероприятий выяснилось, что опухоль полностью поразила околоушную слюнную железу. Мужчине была назначена операция. Область шеи требует особой осторожности. С ювелирной осторожностью хирурги приступили к удалению новообразования, которое практически полностью заместило орган, - рассказали в региональном минздраве. - Операция длилась несколько часов, и прошла успешно. Через четверо суток пациент был выписан.

По данным министерства, сейчас мужчина живет активной жизнью, разговаривает и ест без каких-либо затруднений, мимика лица также пришла в норму.