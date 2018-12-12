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12.12.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму обесточенные соцобъекты подключили к генераторам

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму социальные объекты в населенных пунктах, обесточенных из-за сильного ветра, снегопадов и обледенения проводов, подключили к электрогенераторам. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В Крыму из-за разгула стихии без света остались 38 тысяч человек

По его словам, по состоянию на полдень без света остаются около 130 населенных пунктов, из них 52 частично. На местах аварий работают 147 аварийно-восстановительных бригад, 545 человек.

- Сейчас в Крыму обесточены две линии по 35 киловольт и 62 линии по 10 киловольт, - уточнил министр. - Аварийных ситуаций на потенциально-опасных объектах не допущено. Социально-значимые объекты подключены к автономным резервным источникам питания.

Как уточнили в ГУП РК "Крымэнерго", чаще всего технологические отключения произошли из-за падения опор ЛЭП и обрывов проводов, падения деревьев на линии электропередачи, нарушения изоляции. Больше всего пострадали электрические сети Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Раздольненского и Симферопольского районов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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