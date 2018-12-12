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12.12.2018 16:27
Рубрика: Спорт

Российские пловцы взяли "бронзу" в смешанной эстафете

Текст: Анна Козина (Ханчжоу)
Сборная России завоевала "бронзу" в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.
Владимир Морозов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Владимир Морозов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Владимир Морозов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева и Розалия Насретдинова финишировали третьими с результатом 1.28,73. Вторыми стали голландцы (1.28,51). Победу с новым мировым рекордом одержали американцы 1.27,89.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Напомним, что чуть ранее женская сборная США также с мировым рекордом выиграла комбинированную эстафету 4х50 м (1.42,38 секунды). Второе место заняла команда Китая (1.44,31), третье - голландки (1.44,57). Россиянки Мария Каменева, Мария Темникова, Арина Суркова и Розалия Насретдинова показали шестой результат (1.45,98).

Сегодня бронзовую награду для российской команды завоевал и Климент Колесников на дистанции 100 м на спине.

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