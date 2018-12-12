Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене

В венском аэропорту совершил экстренную посадку самолет болгарского авиаперевозчика Bulgaria Air с вице-премьером и министром обороны Красимиром Каракачановым на борту. Причиной инцидента стало треснувшее стекло в кабине пилотов.

Как сообщает Radio Bulgaria, ЧП произошло 12 декабря во время полета самолета из Софии в Брюссель. Командир лайнера сообщил о необходимости экстренной посадки, после чего летчики, проявив самообладание и профессионализм, сели в аэропорту австрийской столицы. В результате незапланированного приземления ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

"Самолет был приземлен профессионально, паники на борту не было", - сообщил позже Каракачанов.

Отмечается, что болгарская авиакомпания уже отправила резервный борт, чтобы доставить делегацию в Брюссель.