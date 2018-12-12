СК подтвердил факт задержания главы красноярского Росприроднадзора

Главу межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Туве Андрея Калинина задержали по подозрению в получении крупной взятки, подтвердили в следственном комитете Красноярского края.

Напомним, о задержании чиновника стало известно сегодня, 12 декабря.

По версии следствия, взятку в 300 тысяч рублей Калинин получил через посредника от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом. За эти деньги он обещал оказать содействие в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности "Кызыльской ТЭЦ", и его последующее утверждение.

При содействии краевого ФСБ в отношении Андрея Калинина возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).