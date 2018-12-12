СМИ: Задержанного в Китае канадца подозревают в подрыве нацбезопасности КНР

Власти Китая подозревают бывшего канадского дипломата Майкла Джона Коврига, о задержании которого стало известно накануне, в подрыве национальной безопасности КНР. Об этом сообщает газета "Синьцзинбао".

По данным издания, министерство госбезопасности провело проверку его деятельности и посчитало, что она наносит ущерб национальной безопасности страны. В последнее время Ковриг сотрудничал с неправительственной организацией "Международная кризисная группа" и именно по ее делам приехал в Поднебесную.

В НПО сообщили, что делают все возможное, чтобы получить информацию о его местонахождении и добиться его немедленного освобождения. В настоящее время экс-дипломат находится под стражей, его делом занимаются следователи. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил ранее, что Пекин пока не может предоставить никаких сведений о Ковриге.

Эксперты связывают задержание с напряженностью в отношениях между Китаем и Канадой. Напомним, в Ванкувере по запросу США была арестована финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. Китайские власти выразили резкий протест и Оттаве, и Вашингтону, потребовав освободить Ваньчжоу, пригрозив в противном случае последствиями. В настоящее время Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить ее под залог в 10 миллионов канадских долларов. Однако ее все еще могут экстрадировать в США, если с их стороны поступит такой запрос.