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У Джеймса Бонда диагностировали суицидальный алкоголизм

Новости
    12.12.2018, 11:57
Текст:   Олег Усков

У прославленного агента MI6 Джеймса Бонда - заурядный алкоголизм. Об этом говорится в материале Telegraph, размещенном под игривым заголовком Licence to Swill - "Лицензия на забухать" (обыгрывается, соответственно, "Лицензия на убийство", Licence To Kill, название шестнадцатого фильма о Бонде).

Фото: kinopoisk.ru
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При этом издание ссылается на исследование ученых из Университета Отаго в Новой Зеландии, перед тем, как клеймить суперагента, проанализировавших все 24 вышедших к этому дню фильма про агента 007. Их выводы напечатаны в Medical Journal of Australia.

Подсчитано: всего за "бондиану" агент прикладывается на экране к рюмочке 109 раз. То есть примерно по 4,5 раза за фильм. Эскалировав пристрастие после того, как создатели встряхнули серию, придав ей большей реалистичности с приходом Дэниэля Крэйга: в "Кванте милосердия" 2008 года Бонд уже "квасит" совсем нещадно, прикладываясь 24 раза. А это, согласно подсчетам медиков, 240 миллилитров чистого этанола - потенциально смертельно опасный уровень алкоголя в крови.

При этом эксперты отметили, что именно хронический алкоголизм является причиной такой суицидальной лихости агента (скоростное вождение, экстремальные трюки и пьяные драки).

С другой стороны, настаивают авторы работы, Джеймса можно понять: работенка у шпиона стрессовая. Чему виной - наплевательское отношение к вопросу руководителей Бонда. Тогда как, по мнению медиков, от боссов столь серьезной организации следовало бы ожидать "большей ответственности". 

Исследователи проанализировали поведение персонажа, исходя из данных "Руководства по диагностике психических расстройств", которое официально используется специалистами, придя к выводу, что у Бонда выражены признаки от шести до девяти (из одиннадцати) расстройств, характерных для алкоголизма. То есть у агента действительно серьезная проблема с выпивкой. И ему, определенно, требуется профессиональная помощь.

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