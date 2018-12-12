Умер создатель сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Немаловажный американский телевизионный сценарист и продюсер Роб Дехотел скончался на 53-м году жизни. Об этом пишет THR, уточняя: предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Детохел закончил Университет Вебстера по специальности "Коммуникация и СМИ" в 1988 году и в начале карьеры работал ассистентом сценаристов в легендарной "мыльной опере" NBC "Санта-Барбара" - в 1990-1991 годах.

В середине девяностых отправившись в сольное плаванье - дебютировав в 95-м на Nickelodeon как сценарист эпизода детской комедии "Приключения Пита и Пита". После чего были "Даркмен", "Остров Фантазии" и "Шоу 70-х".

Еще работая на "Питах", Роб познакомился с прекрасным Джоссом Уидоном ("Светлячок", "Хижина в лесу", "Мстители"), искавшего сценаристов. Так Роб подключился к команде сериала "Баффи - истребительница вампиров".

В числе других работ Дехотела - "Настоящая кровь", ситком "Майк и Молли", "Безумная любовь", "Холостяк Гари", "Я ненавижу свою дочь", комедия "Всё схвачено" с Мэттом ЛеБланом.

У продюсера осталась жена Эмили Дехотел (директор по кастингу ABC Studios) и двое детей.

"Баффи" (Buffy the Vampire Slayer) - американский телесериал по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года с Сарой Мишель Геллар в титульной роли. Выходил с 1997-го по 2003-й - семь сезонов. С 1999-го по 2003-й выходил спин-офф "Баффи" "Ангел" - с Дэвидом Бореаназом в главной роли. Герой этот появляется уже в первой серии "Баффи" и, как признавался Дехотел, работа над ним давалась сценаристу особенно трудно.