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Умер создатель сериала "Баффи - истребительница вампиров"

ТВ и сериалы
    12.12.2018, 14:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Немаловажный американский телевизионный сценарист и продюсер Роб Дехотел скончался на 53-м году жизни. Об этом пишет THR, уточняя: предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Детохел закончил Университет Вебстера по специальности "Коммуникация и СМИ" в 1988 году и в начале карьеры работал ассистентом сценаристов в легендарной "мыльной опере" NBC "Санта-Барбара" - в 1990-1991 годах.

В середине девяностых отправившись в сольное плаванье - дебютировав в 95-м на Nickelodeon как сценарист эпизода детской комедии "Приключения Пита и Пита". После чего были "Даркмен", "Остров Фантазии" и "Шоу 70-х".

Еще работая на "Питах", Роб познакомился с прекрасным Джоссом Уидоном ("Светлячок", "Хижина в лесу", "Мстители"), искавшего сценаристов. Так Роб подключился к команде сериала "Баффи - истребительница вампиров". 

В числе других работ Дехотела - "Настоящая кровь", ситком "Майк и Молли", "Безумная любовь", "Холостяк Гари", "Я ненавижу свою дочь", комедия "Всё схвачено" с Мэттом ЛеБланом.

У продюсера осталась жена Эмили Дехотел (директор по кастингу ABC Studios) и двое детей.

"Баффи" (Buffy the Vampire Slayer) - американский телесериал по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года с Сарой Мишель Геллар в титульной роли. Выходил с 1997-го по 2003-й - семь сезонов. С 1999-го по 2003-й выходил спин-офф "Баффи" "Ангел" - с Дэвидом Бореаназом в главной роли. Герой этот появляется уже в первой серии "Баффи" и, как признавался Дехотел, работа над ним давалась сценаристу особенно трудно.

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