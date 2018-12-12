В Германии анонсировали дату новой встречи "нормандской четверки"

11 декабря помощники лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) провели беседу, во время которой был затронут вопрос снятия напряжения в Азовском море. Разговор ну эту тему будет продолжен уже в январе в аналогичном формате, сообщил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"На наш взгляд, нужны диалог и деэскалация, чтобы избежать нового обострения. Именно этой цели служила вчерашняя встреча в нормандском формате, - цитирует его слова РИА Новости. - Это был очень обстоятельный разговор между советниками, который должен быть продолжен в январе".

При этом Зайберт подчеркнул, что стороны договорились не разглашать детали встречи. Российскую сторону на прошедших переговорах представлял помощник президента РФ Владислав Сурков.

Напомним, переговоры по украинскому вопросу в нормандском формате ведутся с июня 2014 года. Именно тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры "нормандской четверки" впервые обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине.