В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото

В ГИБДД в тестовом режиме запустили систему по определению по фотографиям водителей данных о наличии у них прав. Ведомство закупило и направило по территориям 21,7 тысячи планшетов, с помощью которых осуществляется такая проверка. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, чьи слова приводит ТАСС.

"Программный продукт сделан таким образом, что в тестовом режиме мы уже можем сфотографировать водителя и увидеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", - пояснил он.

Глава ГИБДД также уточнил, что в следующем году определят формат электронных водительских удостоверений, причем эти документы "будут юридически значимые".

Кроме того, по словам Михаила Черникова, в ГИБДД также задумались о введении в российских автошколах курсов первой медицинской помощи для кандидатов в водители. Планируется, что проводить такие курсы будут медики.