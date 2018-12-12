Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые безопасные автомобили 2018 года 17:46
Для завода Mercedes в Подмосковье готовят рабочих пяти специальностей 17:33
Видео: Как сделать из картона электромобиль, который сможет ездить 17:15
Новая Toyota Supra: опубликована фотография серийной версии 16:33
12.12.2018 18:27
Рубрика: Дороги

В ГИБДД начали тестировать технологию по проверке водителей по фото

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ГИБДД в тестовом режиме запустили систему по определению по фотографиям водителей данных о наличии у них прав. Ведомство закупило и направило по территориям 21,7 тысячи планшетов, с помощью которых осуществляется такая проверка. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, чьи слова приводит ТАСС.

Фото: depositphotos.com
Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

"Программный продукт сделан таким образом, что в тестовом режиме мы уже можем сфотографировать водителя и увидеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении", - пояснил он.

Глава ГИБДД также уточнил, что в следующем году определят формат электронных водительских удостоверений, причем эти документы "будут юридически значимые".

Кроме того, по словам Михаила Черникова, в ГИБДД также задумались о введении в российских автошколах курсов первой медицинской помощи для кандидатов в водители. Планируется, что проводить такие курсы будут медики.