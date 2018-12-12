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12.12.2018 16:22
Рубрика: В мире

В Индии курьера поймали за поеданием еды клиента

Необычный видеоролик повился в Сети - на нем индийский курьер с удовольствием поглощает предназначенную клиенту еду, а потом как ни в чем не бывало убирает контейнеры в сумку доставки.

Как сообщает "Газета.ru", инцидент произошел в индийском городе Мадурай, расположенном на юге страны. Упомянутый курьер является сотрудником популярной в Индии службы доставки через приложение Zomato.

Фото: @royalenfield / Twitter.ru
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Видеоролик вызвал широкий резонанс - пользователи приложения обрушились с гневными комментариями на службу доставки. Однако после того, как стало известно, что нерадивого сотрудника уволили из Zomato, комментарии стали более сочувственными. Пользователи стали делать упор на ненормированный график сотрудников службы доставки, тяжелые условия работы и низкую заработную плату.

К дискуссии подключились и другие курьеры. "Раньше я получал 60 рупий за доставку, потом компания снизила оплату до 40 рупий. Я продолжал работать, так как обязан кормить и воспитывать своих детей, - сообщил BBC один из сотрудников индийской службы доставки. - Сейчас наша компания планирует урезать заработок до 30 рупий за доставку. И это при том, что расходы на бензин не уменьшились".

Подобные высказывания стали новой причиной обсуждения плохих условий труда в Индии.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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