. События года 2018

За год (с III квартала 2017 года по III квартал 2018 года) рост цен на жилье в России составил 3,2%, говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank. По данному показателю Россия заняла 38 место из 57 стран-участниц рейтинга.

Цены на жилье по-прежнему растут, но более медленными темпами. Для сравнения, в сентябре 2017 года Россия была на 24 строчке рейтинга с годовым ростом цен на 5,8 процента. "Ситуация на московском рынке недвижимости сильно отличается от обстановки по России в целом. Несмотря на высокий объем спроса существенный рост цен в столице сдерживается значительным объемом нового предложения, который превышает спрос. В регионах России рост спроса за счет снижения ипотечных ставок повлек за собой увеличение цен, поскольку во многих регионах наблюдается нехватка предложения", - отмечает Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.

В среднем стоимость жилья в 57 странах увеличилась на 4,9 процента за год - это самый низкий годовой темп прироста индекса за последние два года. Страны Центральной и Восточной Европы демонстрируют повышение стоимости жилья, в то время как в Швеции зафиксировано снижение цен впервые за шесть лет.