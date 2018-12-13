Новости

Финдиректор Huawei угостила журналистов пиццей 06:12
Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте Кузбасса 05:55
Канада потеряла связь с еще одним своим гражданином в Китае 05:25
В Приамурье охотник спас краснокнижного журавля 05:25
В больнице Благовещенска делали перевязки канцелярским скотчем 05:21
Гражданина РФ Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса 05:12
В Гамбурге можно забронировать самый маленький в мире дом 04:42
В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин 04:29
Пентагон: Односторонние военные операции в Сирии неприемлемы 03:54
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД 03:53
Полиция задержала родственников страсбургского террориста 03:32
В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек 03:12
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2" 02:57
Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся 02:19
Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован 02:16
Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка 02:06
Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер 01:46
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 01:16
Тереза Мэй сохранила премьерский пост 01:14
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы 00:45
Размахивающий топором мужчина задержан в метро Торонто 00:43
Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене 00:38
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем 12.12.2018
Площадь пожара в Сокольниках выросла втрое 12.12.2018
Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 12.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 05:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте Кузбасса

Пожар произошел в ночь на четверг на магистральном ленточном конвейере в шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе. В результате спасателям пришлось эвакуировать горняков.

Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован

Сообщение о возгорании поступило в 03.49 мск. В этот момент в шахте находились 118 человек. Все они были оперативно выведены на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное ГУ МЧС.

Пожар уже ликвидирован. На месте работают отделения новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда. Горняки смогут вернуться в шахту только после дегазации.

Специалисты устанавливают причины возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"
Тереза Мэй сохранила премьерский пост
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы