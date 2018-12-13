Более 100 горняков эвакуировали из-за пожара на шахте Кузбасса

Пожар произошел в ночь на четверг на магистральном ленточном конвейере в шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе. В результате спасателям пришлось эвакуировать горняков.

Сообщение о возгорании поступило в 03.49 мск. В этот момент в шахте находились 118 человек. Все они были оперативно выведены на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное ГУ МЧС.

Пожар уже ликвидирован. На месте работают отделения новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда. Горняки смогут вернуться в шахту только после дегазации.

Специалисты устанавливают причины возгорания.