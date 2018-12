Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. HAJJI ABD AL-NASIR* (Hajji Abd al-Nasr; Hajji Abdelnasser; Taha al-Khuwayt), Tall Afar, Iraq DOB: Between 1965 and 1969, Tall Afar, Iraq DOB: Between 1965 and 1969

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. КАРЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГРУППА,;

Физические лица

1. АБДУЛГАМИДОВ АБДУЛГАМИД МАГОМЕДБЕГОВИЧ*, 05.04.1977 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

2. АБДУЛЛАЕВ БОЗИГИТ КАМАЛДИНОВИЧ*, 26.08.1992 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

3. АБДУРАХМОНОВ АБДУЖАЛОЛ АБДУРАИМОВИЧ*, 19.01.1977 г.р., С/Т ИМ. КУЙБЫШЕВА КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР;

4. АБДУРЗАКОВ МУРАТ СУЛТАНОВИЧ*, 27.09.1988 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

5. АБДУСАЛАМИ ФАРРУХЗОДЕ*, 21.11.1998 г.р., Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

6. АВЕРИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 03.04.1998 г.р., Г. СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

7. АЛИЕВ ОЗДАРБИ ОСАМОВИЧ*, 03.06.1994 г.р., Г. ГУДЕРМЕС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

8. АЛИЕВА РАИСАТ ШЕЙХОВНА*, 16.03.1994 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

9. АФАНАСЬЕВ-КАДОМЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 23.02.1981 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

10. АХМЕДОВ МУСА ИМАНОВИЧ*, 04.03.1984 г.р., С. ХУПРИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

11. АХМЕДОВ ПАРВИЗ ГУФРОНОВИЧ*, 08.09.1978 г.р., ГОР. ЛЕНИНАБАД ТАДЖИКСКОЙ ССР;

12. АШУРБЕКОВА МАРЗИЯТ ГАСАНГУСЕНОВНА*, 20.02.1979 г.р., С. МАДЖАЛИС КАЙТАГСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

13. БАЙМИРЗАЕВ УЛМАСБЕК КОМИЛЖОНОВИЧ*, 22.09.1987 г.р., АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

14. БАЛАКАЕВ ИЛЬМИР ИРЕКОВИЧ*, 05.11.1995 г.р., Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

15. БИДАГОВ АХМЕД ТАГИРОВИЧ*, 21.06.1982 г.р., С. КАРАМАХИ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

16. БОГДАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 02.07.1975 г.р., Г. СОСНОГОРСК РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

17. БОРЧАШВИЛИ РУСТАМ АБАЗОВИЧ*, 21.08.1978 г.р., СТ. НЕСТЕРОВСКАЯ ЧИАССР;

18. БОТАШЕВА АМИНАТ ИДРИСОВНА*, 25.06.1987 г.р., СТ.ЧЕРТОВСКАЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. БРИТВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18.08.1965 г.р., П. ГРАМОТЕИНО Г. БЕЛОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

20. ВОРОБЬЕВ АРТЕМ ВИТАЛЬЕВИЧ, 29.07.1994 г.р., Г. АБИНСК АБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

21. ВЯЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 12.03.1981 г.р., Г. НОВОКУЗНЕЦК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. ГАДЖИМАГОМЕДОВ РАМАЗАН ГАМЗАТОВИЧ*, 05.03.1992 г.р., С. КУТИША ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

23. ГАЛИМОВ ШАМИЛЬ ФАРИТОВИЧ*, 10.04.1982 г.р., СОВХОЗ ВАХИТОВА АЗНАКАЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

24. ГУСЕЙНОВА ФАТИМА РАМАЗАНОВНА*, 15.06.1988 г.р., С. ТПИГ АГУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

25. ЕРМАКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ*, 29.12.1985 г.р., Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. ЕШПУЛАТОВ ЕЛБЕК РУСТАМОВИЧ*, 21.04.1990 г.р., ГУЗАРСКИЙ РАЙОН КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

27. ЗАВЬЯЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 29.03.1953 г.р., Г. КАРАГАНДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

28. ЗАЙНАЛОВ ТЕМИРЛАН НАБИЮЛЛАЕВИЧ*, 02.11.1992 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

29. ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, 11.08.1973 г.р., П. СЯВА ШАХУНСКОГО РАЙОНА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

30. ЗУБАИРОВ БАШИР ГАДЖИЕВИЧ, 17.01.1988 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

31. ИБАКОВ МАГОМЕД НАБИЕВИЧ*, 28.09.1997 г.р., С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

32. ИБАКОВА БАРИЯТ ЗИЯВОВНА*, 24.03.1980 г.р., С. КАРАМАХИ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

33. ИБРАГИМОВ ГУСЕН ИБРАГИМОВИЧ*, 07.08.1988 г.р., С. АНДИ БОТЛИХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

34. ИЛАЛДАЕВ АСЛАН ДАНИЛОВИЧ*, 14.06.1994 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

35. ИЛАЛДАЕВ ХАСАН ДАНИЛОВИЧ*, 15.10.1992 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

36. ИЛЬЯСОВ ЮНУС АНДИЕВИЧ*, 12.10.1996 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

37. ИСАЕВ ЗАКИР АБДУЛХАЛИКОВИЧ*, 03.11.1986 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

38. ИСМАИЛОВ ГАСАН ГАДЖИЕВИЧ*, 04.06.1980 г.р., Г. КУСТАНАЙ КАЗАХСКОЙ АССР;

39. КАКВАЕВА МАДИНА РАМИСОВНА*, 24.08.1994 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

40. КАМИЛОВ АБДУЛМУТАЛИБ АХМЕДОВИЧ*, 13.09.1994 г.р., С. ГИМРЫ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

41. КОДИРОВ ЕДГОР ХАСАНОВИЧ*, 09.12.1984 г.р., К. РОСРОВУТ ГАНЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

42. КОМАРНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, 21.08.1996 г.р., Г. МОСКВА;

43. КОНДРАТЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18.01.1986 г.р., Г. МУРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

44. КОНОНОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, 18.07.1997 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

45. КОРОБЕЙНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 14.12.1952 г.р., П. ДИКСОН УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

46. КУРБАНОВ АБДУЛГАПАР МАГОМЕДОВИЧ*, 18.01.1999 г.р., С. ХУТРАХ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА;

47. КУРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 07.07.1981 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРНАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

48. ЛЕВЧУК ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, 06.02.1972 г.р., Г. КЕМЕРОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

49. МАГОМЕДОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ*, 01.08.1981 г.р., ПГТ. ШАМХАЛ Г. МАХАЧКАЛЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

50. МАГОМЕДОВ РАМАЗАН НАЖМУДИНОВИЧ*, 16.03.1960 г.р., С. ТПИГ АГУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

51. МАГОМЕДОВ САБИР ХЕЙРУЛАХОВИЧ*, 24.09.1990 г.р., П. ОГНИ ДАССР;

52. МАГОМЕДХАБИБОВ АЛИАСХАБ МАГОМЕДОВИЧ*, 07.02.1980 г.р., РОССИЯ,ДАГЕСТАН РЕСП,ХУНЗАХСКИЙ Р-Н,,С ОРОТА,,,,;

53. МАКАРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23.12.1990 г.р., Д. СЕМЕНОВЩИНА ВАЛДАЙСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

54. МАЛЫХИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ*, 15.01.1994 г.р., ПГТ. СОЛНЕЧНОДОЛЬСК ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРАПОЛЬСКОГО КРАЯ;

55. МАМАКАЕВА ПЕТИМАТ УРУС-ХАНОВНА*, 17.08.1992 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

56. МАХБУБОВ БОБИРЖОН МУРАТОВИЧ*, 09.09.1982 г.р., Г. АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

57. МАХКАМОВ НОДИР НОМОЗОВИЧ*, 01.07.1986 г.р., К-З ИМ. М. УЛУГБЕКА САМАРКАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАСТДАГОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

58. МИЖЕВ БАШИР МУХАМЕДОВИЧ*, 03.07.1988 г.р., АУЛ ИКОН-ХАЛК АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

59. МИРЗАХАНОВ САКРАТ БАЙРАМАЛИЕВИЧ*, 23.07.1995 г.р., С. БЕРИКЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

60. МОВЛАЕВ АРТУР ГАМЛЕТОВИЧ*, 12.05.2000 г.р., С. НОВОСЕЛИЦКОЕ НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

61. МОТЫГУЛЛИН ИЛЬМИР АЛЬФИКОВИЧ*, 05.06.1988 г.р., Д. НОВОЕ ИСАКОВО БУГУЛЬМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

62. МУСАЕВ РАСИМ МУСАНУРОВИЧ*, 04.11.1998 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

63. МУХАМЕТОВ ИЛЬНАЗ ФАНИСОВИЧ*, 24.12.1993 г.р., Г. НУРЛАТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

64. МУХТАРОВ СИРОЖИДИН ЗИЯВУТДИНОВИЧ*, 23.05.1990 г.р. ;

65. НАСИБОВ МАГОМЕД МАГОМЕДГАДЖИЕВИЧ*, 01.01.1992 г.р., С. АНСАЛТА БОТЛИХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

66. НАСИБОВ РАДЖАБДИБИР САИДОВИЧ*, 18.01.1991 г.р., С. ЭЧЕДА ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

67. НИКУЛИН ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 07.12.1998 г.р., С. ЧУДИНОВО ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

68. ОНИЩУК АНДЖЕЙ, 03.10.1968 г.р., Г. БЕЛОСТОК РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША;

69. ПЛАТОШЕЧКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ*, 10.11.1988 г.р., Г. САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

70. ПОЛЯЧЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 02.11.1999 г.р., Г. ДАЛЬНЕГОРСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

71. РАДЖАБОВ НУРУЛЛО ЗОКИРОВИЧ*, 18.07.1967 г.р., Г. ГИССАР ГИССАРСКОГО РАЙОНА ТАДЖИКСКОЙ ССР;

72. РАКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, 29.07.1991 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

73. РАМАЗАНОВ МЕВЛИД МАФРУДИНОВИЧ, 25.08.1995 г.р., С. МАГАРАМКЕНТ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

74. РИЗАЕВА АФИЗАТ САБИРОВНА*, 26.04.1983 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

75. РОЖКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ*, 07.11.1990 г.р., СТ. ШЕЛКОВСКАЯ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

76. РУДЕНОК ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 10.11.1996 г.р., Г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

77. САГАЕВ САЙД-ХУСЕЙН АЛИЕВИЧ*, 26.04.1990 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

78. САЛАМГЕРИЕВ ХУСЕЙН СУЛИМАЕВИЧ*, 16.10.1992 г.р., С. БЕРДЫКЕЛЬ ГРОЗНЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

79. САФАРБЕКОВ ФЕЙТУЛЛА ЧИНГИЗОВИЧ*, 31.10.1985 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

80. СМИРНОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, 27.10.1995 г.р., ДЕР. ДМИТРИЕВСКОЕ ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

81. СОТНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 29.12.1990 г.р., П. СТАРЫЙ НАДЫМ НАДЫМСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

82. СПОРЫХИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 30.07.1985 г.р., Г. МОСКВА;

83. СУВОРКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 26.02.1993 г.р., Г. КИРОВ;

84. СУВОРКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 03.02.1978 г.р., П. КУМЕНЫ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

85. ТИТОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 29.06.1989 г.р., Г. ШУЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

86. ТИТОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 28.05.1990 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

87. УМАШЕВ МАГОМЕД ШАХРАНИЕВИЧ*, 02.04.1973 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

88. УМБЕТАЛИЕВ СЕРИК КАРИМОВИЧ*, 22.04.1990 г.р., П. ТРУБНЫЙ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

89. УСМАНОВ РУСТАМ ИМРАНОВИЧ*, 25.03.1997 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

90. УШАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 19.05.1998 г.р., С. ФЕДОРОВКА ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

91. ХАЙБУЛЛИН РАИС ТАБРИСОВИЧ*, 11.02.1975 г.р., С. ЗИРЕКЛЫ НОВОШЕШМИНСКОГО РАЙОНА ТАССР;

92. ХАЛТУРИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 03.09.1974 г.р., Г. КИРОВ;

93. ХЛОПОВ КИРИЛЛ ЭДУАРДОВИЧ, 01.05.1999 г.р., Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

94. ЧЕРНИКОВ ПАВЕЛ ДЕНИСОВИЧ, 18.12.1997 г.р., Г. МОСКВА;

95. ШАХГИРИЕВ АХМЕД ИСЛАМОВИЧ*, 06.05.1991 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

96. ЩЕПЕТОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, 23.09.1993 г.р., Г. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

97. ЭЮБОВ МАХСУД ЗИЯДИНОВИЧ*, 02.05.1979 г.р., С. АХТЫ АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АЛИЕВ СУПЬЯН ЗЕЛИМХАНОВИЧ 04.12.1962 г.р., С. НОВОЕ-СОЛКУШИНО НАУРСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

2. АНДРЕЕВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ 04.04.1999 г.р., П. СЕРНУР СЕРНУРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ;

3. АНЦЫФЕРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 27.09.1995 г.р., Г. ОРЕНБУРГ;

4. БАБЕНКО ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 18.06.1992 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

5. БОГАТИЩЕВ ЛЕВ АКИФОВИЧ 08.10.1987 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

6. БОЯРИНОВ КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ 23.09.1997 г.р., Г. ОМСК;

7. ВЕЗЕРХАНОВ АСЛАНБЕК ВАХИДОВИЧ 25.08.1978 г.р., С. КУРЧАЛОЙ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

8. ГАДЖИЕВ ДЖАМАЛУДИН ГАДЖИЕВИЧ 05.10.1952 г.р., С. БАЛАХАНИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

9. ГАДЖИЕВ ШАМИЛЬ ДЖАМАЛОВИЧ 21.06.1981 г.р., С. БАЛАХАНИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

10. ГАЛИМОВ РАФИС РИНАТОВИЧ 04.03.1987 г.р., Г. БИШКЕК РЕСПУБЛИКИ КИРГИЗСТАН;

11. ГАШИМОВ РУСТАМ АБДУЛМАДЖИДОВИЧ 06.12.1984 г.р., С. ТАТАЮРТ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

12. ДМИТРИЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 19.12.1991 г.р., Г. ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

13. ЕГОРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 12.04.1953 г.р., Д. СИРМАПОСИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

14. ЕКИМОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 12.08.1980 г.р., Г. АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. ЖУКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 12.11.1990 г.р., ПОС. ХОХЛОВО КАДУЙСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. ЗАРБЕЕВ РИНАТ ФАРИТОВИЧ 19.04.1972 г.р., Г. ДАВЛЕКАНОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

17. ЗАРЕЦКИЙ РОМАН ЮРЬЕВИЧ 06.07.1988 г.р., Г. КУРГАН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

18. ЗАХАРОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 13.06.1978 г.р., Г. РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. ИГНАТКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 25.02.1993 г.р., Г. СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

20. КЕРИМОВА САМАЙЯ ДЖАХАНГИРОВНА 17.01.1997 г.р., П. ВЕРХНЕОЗЕРСКИЙ ОНЕЖСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

21. КОЛЫЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 04.09.1987 г.р., Г. КУЙБЫШЕВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. КОРСАКОВ ПАВЕЛ ИГОРЕВИЧ 30.09.1991 г.р., Г. ВЯЗЬМА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

23. КОЧУБЕЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 27.02.1995 г.р., С. ЗНАМЕНСКОЕ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

24. КРАЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 16.04.1985 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

25. КРОПОТУХИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 11.07.1989 г.р., Г. СВЕРДЛОВСК-44;

26. КУЛТАШЕВ ДАНИЛ АНДРЕЕВИЧ 20.10.1997 г.р., П. ОРОТУКАН ЯГОДИНСКОГО РАЙОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

27. КУРЧЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 18.07.1999 г.р., Г. АБАКАН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;

28. ЛЕОНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 22.11.1969 г.р., П. НАУШКИ КЯХТИНСКОГО РАЙОНА БУРЯТСКОЙ АССР;

29. ЛИНЬКОВ АРТУР ВЛАДИСЛАВОВИЧ 17.02.1995 г.р., Г. ВОЛГОГРАД;

30. ЛУЧКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ 27.03.1990 г.р., С. КЛЮЧИ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

31. МАДРАХИМОВ БАХОДИР БАХРАМОВИЧ 05.06.1989 г.р., Г. ОШ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

32. МОИСЕЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 04.04.1988 г.р., Г. ШКОТОВО-17 ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

33. МУРЗИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 21.06.1988 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

34. МУСТАФАЕВ МАРЛЕН ЭСКЕНДЕРОВИЧ 19.09.1983 г.р., Г. САМАРКАНД БАГИШАМАЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;

35. НОГАЙЛИЕВ КАМИЛ АЛИМОВИЧ 27.05.1972 г.р., Г. ТЫРНАУЗ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

36. ОКУЛОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 11.11.1995 г.р., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ;

37. ОМЕХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 17.04.1984 г.р., Г. НОВГОРОД;

38. ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 13.02.1985 г.р., С. РЯБИНКИ ГОР. КАЛУГИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА;

39. ПАВЛИКОВ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 02.03.1972 г.р., Г. ЗЛАТОУСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. ПАНЬКИВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ 18.09.1980 г.р., Г. ТВЕРЬ ТВЕРСКОЙ ОЬЛАСТИ;

41. ПЕТРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 03.12.1968 г.р., Г. РЖЕВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;

42. ПОЛЯНСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 05.06.1991 г.р., Г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

43. ПРОНЯКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 14.02.1991 г.р., Г. ТОПКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

44. ПТАХИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 30.03.1992 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ УКРАИНА;

45. ПЫЛЬНИК ИВАН АНДРЕЕВИЧ 04.06.1994 г.р., ПОСЕЛОК ЗЕЛЕНОВСКИЙ ИСАКЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

46. РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 21.11.1977 г.р., ПОСЕЛОК ВАЗЮГ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

47. РОМКИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ 14.07.1992 г.р., Г. ОРЕЛ;

48. САВЧЕНКО ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 03.05.1972 г.р., ПОС. ЛАЗАРЕВСКОЕ Г. СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

49. СЕНИН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 22.09.1965 г.р., Г. МОСКВА;

50. СЕРЕНКО АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 10.01.1991 г.р., Г. НОВОРОССИЙСК;

51. СИТКАЛИЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ 20.01.1992 г.р., Г.ВОЛГОГРАД;

52. СКЛЯР ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 17.09.1965 г.р., Г.ФРУНЗЕ РЕСПУБЛИКИ КИРГИЗИЯ;

53. СКУРИХИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 17.04.1988 г.р., ГОРОД КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

54. СМОТРОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ 15.09.2000 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

55. СОМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 04.09.1986 г.р., Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;

56. ТЕЛЕГИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 15.12.1975 г.р., Г. СВЕРДЛОВСК;

57. ТОЧИЛКИН ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ 29.04.1995 г.р., Г. АБАКАН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;

58. ФИЛИППОВ МАКАР ОЛЕГОВИЧ 24.03.1999 г.р., Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ;

59. ФИРСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 10.05.1995 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

60. ФОМЕНКО ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 05.04.1997 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

61. ХЛЕБНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 24.04.1998 г.р., Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

62. ЧЕБОТАРЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ 27.04.1980 г.р., ГОРОД ЛЕНИНГРАД;

63. ЧЕРНЫШОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ 19.09.1998 г.р., Г. ШАДРИНСК КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

64. ЧЕРНЯВСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 04.10.1968 г.р., Г. ПРИОЗЕРСК КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР;

65. ЧИРКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 27.05.1985 г.р., Г. МОРШАНСК ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

66. ЧИСТЯКОВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ 16.02.1994 г.р., Г. КАТАЙСК КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

67. ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 25.03.1968 г.р., Г. АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

68. ШИНГАЛИЕВ РУСТАМ ГАЛИМОВИЧ 20.10.1988 г.р., П. ВЕРХНЕЗЕЙСК ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ;

69. ЯКОВЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 02.11.1998 г.р., Г. ОМСК;

70. ЯСКЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 24.04.1997 г.р., П. РОСЛЯКИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом