Финдиректор Huawei угостила журналистов пиццей

Финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую канадский суд поместил под домашний арест, заказала пиццу журналистам, дежурящим у места ее заточения в Ванкувере. Удивленные представители СМИ рассказали, что к зданию подъехал курьер с шестью коробками пиццы. Две он занес в дом, а четыре отдал журналистам и фотографам.

Напомним, 46-летняя Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера по запросу США. Главного финансового директора китайского телекоммуникационного гиганта обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Суд 11 декабря принял решение выпустить Мэн Ваньчжоу под залог до ее экстрадиции в Соединенные Штаты. Женщина должна жить в доме супруга.