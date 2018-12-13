Главный тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть матчей

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей. Об этом сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Столь жесткое наказание Валерий Георгиевич получил за толчок резервного судьи во время субботнего выездного матча против "Крыльев Советов", который его команда проиграла 0:1. За это Карпин удостоился красной карточки от главного арбитра Сергея Карасева, а после инцидент рассмотрел КДК.

Григорьянц подчеркнул, что Карпин не употреблял оскорбительной лексики в адрес судьи и не позволял себе неподобающих жестов. Однако физический контакт имел место, КДК квалифицировал действия тренера как "умылшенный толчок". Таким образом, Валерий Георгиевич дисквалифицирован на шесть игр. Важно обратить внимание, что три из них - условное наказание. Карпину установлен испытательный срок до конца текущего сезона. Кроме того, он оштрафован на 80 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Отстранение Карпина оказалось не единственной проблемой, с которой столкнулся "Ростов". Защитник команды Рагнар Сигурдссон дисквалифицирован на один матч - он агрессивно повел себя в отношении мальчика, подающего мячи возле поля, ударив его мячом. За это футболист не только пропустит один матч, но и будет вынужден выплатить штраф в размере 90 тысяч рублей.