Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Вильярреалом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на решающий матч группового этапа Лиги Европы в гостях с "Вильярреалом". Встреча на стадионе "Мадригал" начнется в 21:00 по московскому времени.

Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов доверился тем же футболистам, которые на минувших выходных разгромили "Анжи" (3:0) в игре чемпионата страны. С первых минут выйдет самый обсуждаемый футболист "Спартака" последних месяцев, капитан команды Денис Глушаков.

Полностью стартовый состав москвичей выглядит следующим образом: Александр Максименко, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Денис Глушаков, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

В запасе остались: Александр Селихов, Марко Петкович, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Александр Ташаев, Педро Роша.

В этой группе под литерой "G" сложилась интересная ситуация: все четыре команды претендуют на выход в плей-офф. На данный момент двойку лидеров составляют "Рапид" с "Вильярреалом", в активе которых по семь очков, далее с отставанием в один балл расположился "Рейнджерс", ну а замыкает таблицу с пятью набранными очками "Спартак".

Для продолжения борьбы в еврокубках москвичей устроит только победа. Если "красно-белые" выиграют, то вне зависимости от результата параллельной встречи в Вене, они выйдут в 1/16 финала турнира.

Что касается "Вильярреала", который сегодня впервые сыграет при новом тренере Луисе Гарсии, испанцев может устроить и ничья. Но только в том случае, если "Рейнджерс" не победит в гостях у "Рапида".