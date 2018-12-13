Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода 21:04
Беглую директора турфирмы депортировали из Индонезии в Россию 20:57
ФСБ пришла с обысками в Петербургский университет гражданской авиации 20:55
Под Курском четыре человека погибли в лобовом ДТП 20:49
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году 20:39
Посол Израиля на Украине возмущен объявлением "года Бандеры" во Львове 20:35
Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров 20:24
Кириенко: Проверка по делу "Нового Величия" началась после поручения Путина 20:15
В Волгограде водитель сбил на переходе троих подростков и скрылся 20:03
Видео: В Крыму в декабре выпал град 19:57
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Вильярреалом" 19:54
Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel 19:50
Экс-замдиректора ЦРУ награжден за "создание поместной церкви" на Украине 19:44
Сотрудники ГИБДД станут регистрировать автомобили в МФЦ 19:44
Сальников: Победа Пригоды даст импульс всей команде 19:35
Снегопад в Москве потеряет интенсивность к ночи 19:26
Как разводятся в разных странах мира 19:25
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом под Псковом 19:24
Число госпитализированных учеников лицея на Кубани увеличилось до 16 19:23
Бокетти сделал признание перед матчем с "Вильярреалом" 19:20
Ливия просит Россию поделиться опытом в подготовке военных 19:09
Пентагон начал испытания винтовки, которая легко разрывает бронежилет 19:01
Башар Асад озвучил, сколько нужно средств на восстановление Сирии 18:47
Джордж Мартин пообещал написать концовку "Игры престолов" 18:46
Путин назвал важным вопрос оптимизации числа гостеатров 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 19:54
Рубрика: Спорт

Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Вильярреалом"

Текст: Артур Нанян ( Вильярреаль)

Стал известен стартовый состав "Спартака" на решающий матч группового этапа Лиги Европы в гостях с "Вильярреалом". Встреча на стадионе "Мадригал" начнется в 21:00 по московскому времени.

Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов доверился тем же футболистам, которые на минувших выходных разгромили "Анжи" (3:0) в игре чемпионата страны. С первых минут выйдет самый обсуждаемый футболист "Спартака" последних месяцев, капитан команды Денис Глушаков.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Полностью стартовый состав москвичей выглядит следующим образом: Александр Максименко, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Денис Глушаков, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

В запасе остались: Александр Селихов, Марко Петкович, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Александр Ташаев, Педро Роша.

В этой группе под литерой "G" сложилась интересная ситуация: все четыре команды претендуют на выход в плей-офф. На данный момент двойку лидеров составляют "Рапид" с "Вильярреалом", в активе которых по семь очков, далее с отставанием в один балл расположился "Рейнджерс", ну а замыкает таблицу с пятью набранными очками "Спартак".

Для продолжения борьбы в еврокубках москвичей устроит только победа. Если "красно-белые" выиграют, то вне зависимости от результата параллельной встречи в Вене, они выйдут в 1/16 финала турнира.

Что касается "Вильярреала", который сегодня впервые сыграет при новом тренере Луисе Гарсии, испанцев может устроить и ничья. Но только в том случае, если "Рейнджерс" не победит в гостях у "Рапида".

Жена Дениса Глушакова заявила на футболиста в полицию
Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, кто может стать президентом
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата