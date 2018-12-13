Госдума приняла восьмитысячный закон

Госдума на пленарном заседании приняла восьмитысячный закон, что стало результатом ее работы за 25 лет.

Восьмитысячный закон Госдумой был принят единогласно, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

- На сегодняшний день мы с вами приняли 8 тысяч законов, это труд депутатов семи созывов до сегодняшнего дня, - заявил он.

Спикер ГД уточнил, что из них 7963 вступили в силу. При этом 7 законов одобрено Советом Федерации и пока ожидают подписи президента РФ, 20 еще находится в Совете Федерации.

"Юбилейным" законодательным актом стали поправки в закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований". Он разработан в целях реализации поручения президента РФ по итогам состоявшейся 24 апреля прошлого года встречи членов Совета законодателей с главой государства.