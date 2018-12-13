1990-е годы, Минск. Диджейка Веля играет хаус и мечтает укатить в Чикаго. Но Америка не спешит принимать ее в свои демократичные объятия, требуя справку с места работы. Диджейкам никаких справок, понятно, не выдают, поэтому она заочно устраивается на завод по производству хрусталя. То есть покупает на рынке бланк соответствующего документа и вписывает в него свои данные, но случайно указывает не тот номер телефона.

Погоня за визой извилистыми тропами приводит ее в поселок, где расположен завод, производящий хрусталь в огромных и никому не нужных количествах. Диджейка заявляется в обычную квартиру, где обычная провинциальная семья готовится женить своего старшенького, только что дембельнувшегося гопника, на местной клуше. Она напрашивается посидеть у них несколько дней в рабочие часы, чтобы поймать звонок из посольства, но еще не подозревает, что ее ждет (звучит зловещая музыка).

До какого-то момента фильм "Хрусталь" Дарьи Жук, выдвинутый на "Оскар" от Белоруссии - впервые за многие годы, притворяется довольно милой остроумной экскурсией в прошлое. Без всяких там бандитов, чисто музей быта и нравов. В Минске - рейвы, базары, медленно остывающие руины Советского Союза, причудливая мода. В правдоподобно вымышленном поселке Хрустальный - всякие мещанские прелести: шторки-скатерки, одеялки-коврики, стеночки-тумбочки. Всюду тотальная нищета и собаки. Аутентично, словом.

Веля - особа вздорная, неприятная, но не безнадежная. Вся такая прогрессивная, каждое второе слово по-английски, "я не ищу никаких strong connections", строит из себя не пойми что, ты посмотри на нее. Еще и врет всем подряд, что у нее мама болеет. И вот она знакомится с типичным деревенским хлопцем, простым, как валенок, - тем самым женихом. Меж ними что-то там начинает назревать.

Он оказывается вполне нормальным парнем, помогает ей в гостинице на ночь устроиться, денег подкидывает. Она ему в ответ за либеральные ценности растолковывает и тоже кое-чем деятельно помогает. Параллельно развивается небанальная и забавная побочная любовная линия с участием мамаши, увлеченной нью-эйджем, и балбеса-наркомана. Все, в общем, идет к тому, что это такой ромком в ретро-стиле.

А потом внезапно бац! - и "Хрусталь" ни с того ни с сего превращается в адскую смесь "Горько!" и "Догвилля", которая заканчивается лекцией о том, что если женщина сказала "нет", то это значит "нет". Вопли, сопли, феминизм. Персонажи, только что казавшиеся незлобными и в целом безобидными людьми, оборачиваются вдруг лютыми звероящерами. И главное, ничего же почти не предвещало. Нормально сидели.

Даже у Жоры Крыжовникова столкновение культур не бог весть какими путями, но все же венчалось счастливым примирением. Потому что это естественно. Потому что любая система стремится к равновесию, к спокойствию. Собственно, именно по этой причине девяностые и закончились: побурлило - и перестало. Стерпелось, слюбилось.

Как-то так мог бы закончиться и "Хрусталь", что делало бы фильм взвешенным, оформленным высказыванием. Но Дарья Жук, переехавшая в 16 лет в США (ну так, к слову) компромиссов не приемлет. Девяностые - ад, провинция - ад внутри ада, населенный особо мерзкими бесами, хлещущими водку и не желающими развиваться. Из чего следует вывод, что всюду быдло и женщин обижают - вот вам и весь феномен противоречивой эпохи.

Разве что есть там один мальчик с грустными глазами, которому, конечно, тоже нравится хаус. Прекрасный цветок, непонятно как выросший среди зарослей колючего зловонного сорняка. С ним мы в светлое будущее и отправимся. Какое оно и как туда попасть, никто не знает. Зато в нем точно нет места шовинизму и водке.

3.0