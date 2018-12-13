Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка

Тяжелораненый десятилетний ребенок из Сирии доставлен спецбортом на лечение в Москву при содействии Следственного комитета (СК) РФ и других профильных ведомств. Два месяца назад мальчик лишился ноги из-за взрыва минометного снаряда. Сейчас пациент рискует лишиться и второй конечности.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала в Instagram, что в больницу Рошаля в Москве привезли сирийского мальчика, врачи попытаются сохранить его ногу. "Этот шанс у мальчика появился благодаря человеческой инициативе", - отметила омбудсмен.

Кузнецова призналась, что о ситуации мальчика узнал директор НИИ неотложной хирургии Валерий Митиш, о ней было сообщено омбудсмену, после чего удалось перевезти ребенка в Россию.