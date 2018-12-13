Новости

В Афинах в результате криминальных разборок был убит человек 03:12
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2" 02:57
Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся 02:19
Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован 02:16
Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка 02:06
Помпео пригрозил странам ЕС санкциями за нарушение антииранских мер 01:46
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 01:16
Тереза Мэй сохранила премьерский пост 01:14
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы 00:45
Размахивающий топором мужчина задержан в метро Торонто 00:43
Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене 00:38
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем 12.12.2018
Площадь пожара в Сокольниках выросла втрое 12.12.2018
Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 12.12.2018
В Москве загорелся склад с резиной 12.12.2018
Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России 12.12.2018
Меркель заявила о готовности продлить санкции против РФ 12.12.2018
Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье 12.12.2018
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии 12.12.2018
Напавших с гранатой на силовиков ликвидировали в Назрани 12.12.2018
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы 12.12.2018
Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него 12.12.2018
Стало известно состояние раненых при взрыве возле ТЦ силовиков 12.12.2018
В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе 12.12.2018
Мадуро высоко оценил итоги встречи с Путиным 12.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 02:06
Рубрика: Общество

Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка

Тяжелораненый десятилетний ребенок из Сирии доставлен спецбортом на лечение в Москву при содействии Следственного комитета (СК) РФ и других профильных ведомств. Два месяца назад мальчик лишился ноги из-за взрыва минометного снаряда. Сейчас пациент рискует лишиться и второй конечности.

Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала в Instagram, что в больницу Рошаля в Москве привезли сирийского мальчика, врачи попытаются сохранить его ногу. "Этот шанс у мальчика появился благодаря человеческой инициативе", - отметила омбудсмен.

Кузнецова призналась, что о ситуации мальчика узнал директор НИИ неотложной хирургии Валерий Митиш, о ней было сообщено омбудсмену, после чего удалось перевезти ребенка в Россию.

Сейчас возвращаюсь из больницы Леонида Михайловича Рошаля. Сюда привезли раненого мальчика из Сирии. У него теперь есть шанс после взрыва сохранить ногу, вторую, к сожалению, не спасли... Этот шанс у мальчика появился благодаря человеческой инициативе. Просто директор НИИ неотложной хирургии Валерий Афанасьевич Митиш, старший помощник СК РФ Игорь Федорович Комиссаров, узнав эту ситуацию, решили помочь мальчику, сообщили мне, затем помогли организовать переезд в Россию. Надо было действовать очень быстро, поэтому без помощи добрых людей здесь не обошлось. Я благодарю Максима Рыбакова, Игоря Кастюкевича за помощь- пусть у мальчика все сложится! Ибрахим, так зовут мальчика, с гордостью показал флаг России, который держал под курткой и просил передать всем «спасибо». А я ещё заглянула к нашим девочкам из Керчи. На прошлой неделе ещё одну девочку перевели из реанимации в обычную палату! Все очень ждут эту пятницу, когда мы вместе отправимся смотреть Москву! И я жду)

Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)

Общество Здоровье В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тереза Мэй сохранила премьерский пост
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы
Песков ответил на слова Порошенко про войну
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов