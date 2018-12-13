Кузнецова рассказала о состоянии раненого при взрыве в САР ребенка

Тяжелораненый десятилетний ребенок из Сирии доставлен спецбортом на лечение в Москву при содействии Следственного комитета (СК) РФ и других профильных ведомств. Два месяца назад мальчик лишился ноги из-за взрыва минометного снаряда. Сейчас пациент рискует лишиться и второй конечности.
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала в Instagram, что в больницу Рошаля в Москве привезли сирийского мальчика, врачи попытаются сохранить его ногу. "Этот шанс у мальчика появился благодаря человеческой инициативе", - отметила омбудсмен.
Кузнецова призналась, что о ситуации мальчика узнал директор НИИ неотложной хирургии Валерий Митиш, о ней было сообщено омбудсмену, после чего удалось перевезти ребенка в Россию.
Сейчас возвращаюсь из больницы Леонида Михайловича Рошаля. Сюда привезли раненого мальчика из Сирии. У него теперь есть шанс после взрыва сохранить ногу, вторую, к сожалению, не спасли... Этот шанс у мальчика появился благодаря человеческой инициативе. Просто директор НИИ неотложной хирургии Валерий Афанасьевич Митиш, старший помощник СК РФ Игорь Федорович Комиссаров, узнав эту ситуацию, решили помочь мальчику, сообщили мне, затем помогли организовать переезд в Россию. Надо было действовать очень быстро, поэтому без помощи добрых людей здесь не обошлось. Я благодарю Максима Рыбакова, Игоря Кастюкевича за помощь- пусть у мальчика все сложится! Ибрахим, так зовут мальчика, с гордостью показал флаг России, который держал под курткой и просил передать всем «спасибо». А я ещё заглянула к нашим девочкам из Керчи. На прошлой неделе ещё одну девочку перевели из реанимации в обычную палату! Все очень ждут эту пятницу, когда мы вместе отправимся смотреть Москву! И я жду)