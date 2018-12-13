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13.12.2018 22:56
Рубрика: Общество

Мединский объяснил секвестр бюджетных мест на театральных отделениях вузов

Текст: Мария Воронова

После церемонии открытия Года тетра, которая состоялась в Ярославле, министр культуры Владимир Мединский отметил, что количество бюджетных мест на театральных отделениях вузов сокращается, так как учебные заведения часто открывают подобные новые отделения только ради заработка. К такому выводу пришли Минкультуры, Минобрнауки и Рособрнадзор после проведенной ими проверки, показавшей неутешительные результаты.

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"Мы существенно сокращаем бюджет на прием на театральные отделения, потому что по экономическим соображениям во многих вузах пооткрывали театральные отделения. При этом к бюджетному приему подцепляется коммерческий, вузы на этом пытаются заработать, но качество подготовки слабое - рынок рушится, ломается", - сказал глава Минкультуры и добавил, что министерства постепенно наводят порядок в системе театрального образования и действуют согласно рекомендациям профессионального сообщества.

Министр уточнил, что в регионах ощущается нехватка выпускников театральных отделений, в то время как в столице их слишком много. "Чтобы была система распределения с согласием выпускников профильных вузов отработать в регионах, должна быть интересная работа", - заявил Мединский.

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Общество Образование Правительство Минкультуры
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